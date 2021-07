Mariage : Nabilla et Thomas ont pris une dÃ©cision radicale aprÃ¨s avoir vÃ©cu un cambriolage

Alors qu’ils espéraient vivre le plus beau jour de leur vie, Nabilla et Thomas ont été victimes d’un cambriolage au château de Chantilly. Un évènement traumatisant qui les a conduit à prendre une décision radicale !

Nabilla a surpris toute sa communauté en annonçant qu’elle se mariait pour la deuxième fois avec Thomas Vergara. Une deuxième fois certes, mais la cérémonie au château de Chantilly est une grande première. Car leur mariage précédent était simple, sans fête et sans artifice.

La maman de Milann a donc fait appel à Jean-Paul Gaultier pour la parer d’une jolie robe spécialement conçue pour elle. Tout devait être parfait pour cette journée exceptionnelle du 6 juillet! Tout !

Nabilla est donc arrivée dans un carrosse, comme une princesse. Elle a même eu droit à un feu d’artifice en son honneur. Plus encore ! Près de 150 invités étaient présents. Parmi eux, Wejdene, Magali Berdah, Kendji Girac, sa copine Iris et tant d’autres personnes encore.

Même si son frère a refusé de venir, la jeune maman semblait très heureuse. Mais cela n’aura pas duré toute la soirée ! Et pour cause ! Nabilla et Thomas ont été victimes d’un cambriolage.

Bijoux, sacs de luxe, vêtements, maquillage etc… On lui a presque tout voler ! C’est ce qu’a donc déclaré Jean-Marc Morandini : «Tous les cadeaux reçus par le couple ont été emportés, mais aussi des effets personnels comme les bijoux de Nabilla, des montres de Thomas et des sacs«.

Le journaliste explique alors : «Vers 3 h du matin tous les cadeaux ont été montés dans la chambre des jeunes mariés par la maman de Nabilla qui a ensuite quitté la suite qui était à la disposition du couple.»

«C’est vers 4 h 30 du matin que Nabilla et Thomas sont rentrés dans leur chambre après une soirée de fête. Ils ont alors découvert que la chambre avait été entièrement vidée».

D’après le procureur le préjudice est estimé à 150 000 euros : «Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l’auteur ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte. Le préjudice occasionné est estimé à plus de 150 000 euros».

Un drame pour la candidate de télé-réalité et son mari qui ont tout de même maintenu leur voyage de noces. La maman de Milann a donc pris la décision de ne plus montrer sa chambre :

«Je suis trop contente c’est magnifique, je vais pas trop montrer la chambre. Parce que j’ai plus envie en fait qu’on sache où je suis, ce que je fais… Ça m’angoisse un petit peu, je ne vais pas vous mentir. Mais tout va très bien, on est dans une chambre magnifique, mon mari m’a fait une super surprise»

Elle reste tout de même positive : «On va passer une petite lune de miel tous les deux. Que du bonheur. On va profiter parce qu’on a besoin de se retrouver, d’être ensemble, de se concentrer sur nous deux. D’oublier tous les petits soucis qu’on a pu avoir et se concentrer sur les choses positives».