Mariage de Nabilla et Thomas : le cambrioleur est entré dans la chambre d’hôtel en passant par la fenêtre

Nabilla a publié la toute première photo de son mariage avec Thomas Vergara ce jeudi 8 juillet. L’occasion de découvrir les somptueuses tenues des mariés.

Le mariage de Nabilla et Thomas Vergara se dévoile. Deux jours après avoir dit «oui» pour la seconde fois à son mari Thomas Vergara, au château de Chantilly le 6 juillet dernier, l’ex-star des Anges a publié le tout premier cliché de ses noces célébrées en grande pompe.

L’occasion notamment d’y découvrir les tenues des mariés, qui attisaient la curiosité de bien des fans. Pour le plus beau jour de sa vie, c’est donc pour une magnifique robe sirène immaculée qu’a opté Nabilla. Un modèle très élégant et raffiné, tout en plumes et en jeu de drapés et de transparence, signé par un créateur que la jolie brune affectionne tout particulièrement : Jean-Paul Gaultier.

Pour rappel, l’ancienne vedette de télé-réalité avait eu l’occasion de défiler pour le couturier en 2013. De son côté, Thomas Vergara portait un costume blanc à détails contrastants noirs, composé d’une veste à queue de pie qui lui donnait un côté très princier.

Un look assorti à celui de son fils d’un an et demi, Milann, qui était bien évidemment de la partie en ce jour si spécial. Sur le cliché capturé, dans les jardins du domaine des princes, joyau du patrimoine français, le couple apparaît tout sourire, plus amoureux que jamais, avec leur bébé qu’ils portent tendrement dans leurs bras.

«Just married» a simplement commenté Nabilla en légende de cette publication, où les internautes ont été nombreux à adresser aux mariés leurs meilleurs voeux de bonheur : «Mazel tov à vous 3 !!! Tout ce que vous méritez c’est le bonheur. Je vous aime d’amour» a écrit Magali Berdah, agent des deux influenceurs.

«Félicitations à vous !, Tellement belle, Magnifique la famille Vergara, Wouah vous êtes éblouissants», peut-on également lire dans les commentaires. A noter qu’une série-réalité consacrée au mariage de Nabilla et Thomas sera bientôt disponible sur Amazon Prime Vidéo, afin de permettre à leurs admirateurs de profiter eux-aussi de ce mariage grandiose, comme s’ils y étaient.

Le mariage de Nabilla et Thomas gâché par un cambriolage ?

Si leur mariage s’est semble-t-il parfaitement bien déroulé, Nabilla et Thomas Vergara ont eu une bien mauvaise surprise en retournant dans leur chambre d’hôtel après avoir festoyé. Ils ont constaté que leur suite avait été cambriolée en leur absence.

Leurs cadeaux de mariage, ainsi que des bijoux, des montres et des sacs ont été dérobés pour un préjudice total estimé à au moins 150.000 euros. Un coup dur pour les jeunes mariés qui sont passé du rêve au cauchemar en l’espace de quelques minutes.

Alors que l’enquête suit son cours pour tenter de retrouver la trace des voleurs, Nabilla refuse de rester sur cette mauvaise expérience : «Notre mariage a été merveilleux, le reste n’a pas d’importance» a-t-elle assuré dans sa story Instagram ce jeudi 8 juillet.