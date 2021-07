María Pedraza (La Casa de Papel) torride en bikini : elle fait monter la température (photo)

María Pedraza a fait grimper la température sur Instagram ! La bombe s’est affichée en bikini en train de s’éclater dans sa piscine !

En effet la star s’est accordé une matinée détente à la piscine. Et surprise ! La bombe a partagé une photo très sexy en bikini. On vous laisse découvrir dans la suite de l’article…

Comme toujours, l’actrice de la La Casa de Papel filme toutes ses aventures pour permettre à ses fans de voyager avec elle. Elle vient d’ailleurs de faire sensation en publiant une photo torride sur Instagram.

María Pedraza s’est filmée en train de se baigner dans la piscine. La top s’ambiance alors comme folle et s’affiche plus heureuses que jamais !

Les internautes ont très vite craqué en découvrant la séquence. Et pour cause : l’actrice s’affiche sans complexe dans un joli bikini qui lui va à ravir ! On adore !

María Pedraza affiche sa plastique de rêve et titille ses fans en faisant fixant l’objectif avec un regard de braise. Pas de doute : la bombe sait comment faire pour charmer ses nombreux abonnés !

Une fois n’est pas coutume, la It Girl a donc fait craquer des millions d’internautes avec sa story. Il faut dire que cette dernière et rayonnante ! Elle a ainsi reçu des centaines de compliments de la part