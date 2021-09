María Pedraza (La Casa de Papel) dévoile son corps de rêve en bikini à la piscine !

Ils se sont réunis, main dans la main, sous le regard de centaines de personnes. Ils ont scellé leur amour avec un baiser et n’ont cessé de se donner des regards, des sourires et des câlins.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont récidivé. Après avoir éblouis à leur arrivée à Venise jeudi dernier, c’est ce vendredi qu’ils ont impressionné tous leurs fans après avoir défilé sur le tapis rouge du Festival du film de la ville italienne.

Ce fut l’occasion parfaite d’officialiser leur relation, puisque l’artiste a accompagné l’acteur dans l’un de ses moments les plus importants aujourd’hui, la première de son dernier film «The Last Duel»

Sur le tapis rouge du Lido Cinema Palace, ils ont scellé un baiser d’amour devant toutes les personnes présentes, une image qui fait le tour du monde.

Ils sont arrivés ensemble, main dans la main, affichant un grand sourire sur leurs visages et se donnant des regards d’amour et de bonheur. Ensuite, ils ont posé pour les photographes et c’est à ce moment-là qu’ils ont époustouflé tout le monde.

Un rendez-vous à retenir

JLo est venu au rendez-vous avec une belle robe longue blanche cintrée au décolleté vertigineux et surmontée de bijoux. L’acteur est apparu dans un costume noir, une chemise blanche et un nœud papillon. Ils étaient tous les deux spectaculaires et l’émotion du moment se lit sur leurs visages.

Que le chanteur accompagne l’acteur à cet événement important montre à quel point leur relation amoureuse est consolidée, à tel point qu’on a déjà vu comment tous les deux font des projets en famille avec leurs enfants respectifs.

Il y a quelques jours à peine, Affleck rendait visite à JLo sur son plateau à Los Angeles. C’est maintenant au tour de l’artiste, qui accompagne son garçon à l’avant-première de son dernier film.

Une vraie histoire d’amour

On se souvient que le couple, populairement connu sous le nom de «Bennifer», a récemment repris sa relation après près de 20 ans de séparation.

Ils ont commencé leur romance en 2000 et se sont même fiancés, mais ils ont annulé le lien en 2003 et des mois plus tard, ils ont décidé de mettre fin à leur relation. Ce 2021, ils ont donné la surprise et sont devenus l’un des couples les plus médiatiques d’aujourd’hui.

En mai dernier, ils ont commencé à être vus ensemble, peu de temps après que l’artiste latine ait mis fin à sa relation avec l’ancien joueur de baseball Álex Rodríguez. Depuis on ne les a vus qu’ensemble, ils se sont même rendus cet été sur l’île italienne de Capri pour passer quelques jours de déconnexion.