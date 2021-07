Margot Robbie laisse le personnage d’Harley Quinn de côté pour un temps

Pour Margot Robbie, il est temps de dire au revoir à Harley Quinn pour quelque temps. Ces cinq dernières années, l’actrice a incarné la fameuse anti-héroïne de DC à trois reprises.

D’abord dans le Suicide Squad de 2016, puis dans Birds of Prey sorti l’an passé, et enfin dans The Suicide Squad, le film de James Gunn qui arrivera sur les écrans hexagonaux dans quelques jours.

Et comme aucun film prévu à l’agenda des studios n’implique Harley Quinn, Margot Robbie est plutôt heureuse de pouvoir souffler un peu.

«Il a un peu fallu tourner dos à dos Birds of Prey et Suicide Squad et je me disais, fiou, j’ai besoin d’une pause avec Harley parce qu’elle est épuisante. Je ne sais pas quand est-ce qu’on la reverra. Je suis juste intriguée comme tout le monde», a-t-elle confié à Entertainment Weekly.

Harley Quinn n’est pas morte

En parlant de «pause», Margot Robbie nous assure au moins d’une chose : Harley Quinn devrait sortir bien vivante du Suicide Squad de James Gunn.

Voilà qui devraient rassurer les fans qui avaient eu la tristesse de voir le personnage succomber dans le Snyder’s Cut de Justice League. Mais comme l’actrice tient à le rappeler, l’univers de DC n’a pas forcément la linéarité et la cohérence que l’on prête au MCU.

«Ce n’est pas comme Marvel où tout est lié de manière plus évidente et plus linéaire. On a l’impression qu’il y a tellement d’histoires, de mondes et de films adjacents qui se déroulent en même temps, tout comme dans les comics. (…) Ce qu’un réalisateur décide, je ne pense pas que cela dicte ce qu’un autre réalisateur pourrait être capable de reprendre et de faire avec le monde et les personnages, et c’est ce qui est amusant. Je pense que c’est un aspect attrayant pour les réalisateurs dans le monde DC, ils peuvent se l’approprier, comme l’a fait James (Gunn)», a-t-elle poursuivi.

Alors rendez-vous en salle dès le 28 juillet pour voir ce que James Gunn nous a concocté avec Suicide Squad !