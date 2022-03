Mani Bella : «Je suis née et j’ai été élevée dans la musique»

Mani Bella, chanteuse camerounaise du Bikutsi, n’est pas venue par hasard dans la musique, puisque son père Mani Léon alias «Pilatus» est bassiste et son grand-père Apollinaire Owona «Cherami» était saxophoniste. C’est dans cet univers que la jeune Mani Bella s’est forgée une véritable carrière d’artiste. Son premier album «Pousse la vie», sorti en 2010, l’a propulsée d’ailleurs au-devant de la scène musicale nationale, puis internationale.

Malgré un amour fou pour la musique dès son jeune âge, puisqu’elle est issue d’une famille d’artistes, d’un père qui était bassiste et un grand-père saxophoniste, Véronique Mani Bella, plus connue sous le nom de scène Mani Bella, est pourtant parvenue à suivre normalement ses études. Après l’obtention de son Baccalauréat A4 Espagnol au Lycée de Nkoabang, un quartier de Yaoundé, elle quitte le Cameroun pour l’Espagne, puis l’Italie.

Elle revient au bercail en 2010, mais le quitte à nouveau quelque temps plus tard pour s’installer à Paris, en France. Elle sort alors un premier album «Pousse la vie», en 2010. Mais, elle devient incontournable dans le showbiz camerounais à partir de 2014, après la sortie de son titre «Pala pala».

«Je suis la fille de feu Mani Leon alias «Pilatus», lui aussi artiste comme mon grand-père, cher ami de la capitale, l’un des pionniers du meringue au Cameroun. Donc, je suis née et j’ai été élevée dans la musique. J’ai grandi au 10ème arrêt à Yaoundé jusqu’à mon BAC espagnol obtenu au lycée de Nkoabang, puis je suis allée vivre en Guinée. Désormais, je vis à Paris…», a déclaré Mani Bella.

«Attirée par le monde de la musique, je fréquente certains cabarets de Yaoundé où je rencontre des aînés de la musique comme Tonton Ebogo. Celui-ci me présentera à Bertrand Eba’a avec qui je vais enregistrer mon premier album Pousse la vie», révèle celle qui est originaire de la région du Centre et qui faisait de la musique juste pour s’amuser.

Au fil du temps Mani Bella embrasse complètement la musique et en fait sa profession. Elle choisit alors la World Music et du Bikutsi (une danse traditionnelle relative à l’ethnie Beti, ndlr). Elle compte aujourd’hui deux albums et plusieurs singles. Le succès de la chanson «Pala Pala», lui permet d’ailleurs de remporter les prix de Meilleur artiste au «Kunde d’or», au Burkina Faso et du meilleur artiste africaine au «Afroca Music Awards» à Brazzaville et d’être nominée aux «Kora Awards» 2016.

Mani Bella fait partie également des artistes qui ont composé l’hymne de la CAN 2015 en Guinée Équatoriale, aux côtés de Singuila, Fally Ipupa et du groupe «Toofan». Le 8 septembre 2012, elle s’est mariée avec Anthony Avom. Elle est mère de 3 enfants : 2 garçons et une fille.