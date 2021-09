Après Manchester United, Cristiano Ronaldo compte débuter sa...

Vu d’Espagne, le comportement de Kylian Mbappé ces dernières semaines sont une preuve supplémentaire de sa volonté de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Le doute n’est plus permis. C’est tout du moins la conviction de AS ce mardi. Le mal-être affiché par Kylian Mbappé dans les dernières minutes de la rencontre face à Montpellier, samedi, témoigne, s’il en était besoin, de son envie de quitter le PSG et accessoirement de rejoindre au plus vite le Real Madrid, où il espérait signer dès cet été. Mais c’était sans compter sur l’intransigeances des dirigeants parisiens qui sont restés sourds à l’offensive des Merengue.

Samedi, alors que le match face aux Héraultais touchait à sa fin, l’ancien Monégasque a laissé éclater sa frustration en s’en prenant vertement à Neymar. «Mbappé se voit à Madrid», en déduit donc le quotidien madrilène, pour qui le PSG semble n’avoir aucune chance de convaincre son attaquant vedette de prolonger son bail dans la capitale.

A contrario, le Real a donc un boulevard pour faire signer gratuitement le meilleur buteur de Ligue 1, en fin de Ligue 1 en juin prochain. Le malaise de Kylian Mbappé, prégnant samedi, serait directement lié à l’arrivée de Lionel Messi.

La signature du sextuple Ballon d’or n’est pas sans conséquence en effet pour le jeune Français, dont la marge d’expression s’est déjà réduite à la pointe de l’attaque parisienne comme en témoigne son nombre de ballons touchés lorsque la MNM est réunie. Une situation mal vécue par le Bondynois, bien déterminé à tenir le premier rôle…