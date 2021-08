Manchester United rejoint Haaland chase, voyez quand ils veulent le signer et combien ils veulent payer

Dans la télé réalité, de nombreux couples se font et se défont. Depuis quelques temps, c’est Paga (Les Marseillais) et Giuseppa qui ont décidé de se mettre en couple. Mélanie Orl a donné des infos sur leur couple.

Il y a peu, Paga (Les Marseillais) a officialisé son couple avec Giuseppa. Les deux ont décidé de ne plus se cacher. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette relation en a surpris plus d’un sur les réseaux sociaux.

En effet, les fans de Paga (Les Marseillais) et Giuseppa ne s’attendaient pas du tout à ce rapprochement. Si les fans espéraient le retour du couple Adixia / Paga, les deux ont l’air bien décidé à ne jamais se remettre ensemble.

Il semblerait qu’ils aient tous les deux tourné la page de leur histoire. Désormais, c’est avec Giuseppa que le dj partage sa vie. Sur les réseaux sociaux, ils ont d’ailleurs décidé d’assumer haut et fort cette nouvelle relation.

En revanche, ce nouveau couple n’a pas fait que des heureux. Plusieurs haters n’ont pas hésité à la clasher. La cause ? Leur différence d’âge qui en choque plus d’un. Pour rappel, le jeune homme a 13 ans de plus que sa chérie.

Certains ont même déclaré que les parents de Giuseppa avaient moins de différence d’âge avec Paga (Les Marseillais) que leur propre fille. Il y a peu, Paga a d’ailleurs pris la parole contre les haters.

Sur Snapchat, il a balancé : «C’est dommage parce que je n’ai jamais été jaloux, je n’ai jamais été envieux. J’ai toujours été gentil mais plus les années passent plus il y a des fatigués sur les réseaux«.

Paga (Les Marseillais) a aussi balancé : «Je parle de vrais gros fatigués, je parle des blogueurs etc (…) Regardez vous dans un miroir un petit peu. J’emm*rde tout le monde moi ! Je sais qui je suis et d’où je viens !».

Paga (Les Marseillais) a expliqué : «Tout le monde me connait, tout le monde me respecte à part les langues de p*te et je vous emm*rde (…) Quand t’es gentil, tu te fais trop manger (…) C’est dommage».

Il a aussi déclaré : «Les premiers qui font du harcèlement, c’est toutes les personnes mauvaises sur les réseaux sociaux qui crachent leur venin pour faire du mal (…)».

Pour finir, l’ami de Jessica Thivenin et Thibault Garcia a aussi conclu : «Des trucs personnels que vous dites sur des personnes (…) Il y a un bon dieu et la roue elle tourne, ça s’appelle le karma».

Si cette nouvelle relation fait beaucoup parler, Mélanie Orl a alors choisi son camp. Et elle a choisi l’amour. En ce début du mois d’août, elle a partagé une photo de Paga (Les Marseillais) et sa chérie en Story de son compte Instagram.

En légende de sa photo Instagram, la chérie de Greg a d’ailleurs écrit : «Comme je les aime». Une chose est sûre, elle valide à fond cette nouvelle relation d’amour. Les deux peuvent donc compter sur le soutien de la jolie blonde.

Les fans ont aussi hâte d’en savoir un peu plus sur l’histoire entre Paga et Giuseppa !