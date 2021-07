Manchester United propose un nouveau contrat exceptionnel à Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer s’est vu proposer une prolongation de contrat de 3 ans, le gardant à Old Trafford jusqu’en 2024.

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a signé une prolongation de contrat avec l’équipe d’Old Trafford qui le verra rester au club jusqu’en 2024.

Solskjaer a eu un parcours impressionnant à la barre jusqu’à présent avec une deuxième qualification consécutive pour la Ligue des champions. Il a terminé deuxième derrière Champions, Manchester City lors de la saison 2020-21.

Le nouveau contrat du Norvégien est une prolongation de son contrat depuis la première fois où il a remplacé Jose Mourinho en 2018. Le contrat contient également la possibilité de prolonger d’un an après 2024. Son contrat initial aurait expiré à l’été 2022.

En parlant de son nouveau contrat avec le site officiel du club, Solskjaer a déclaré : «Tout le monde connaît le sentiment que j’ai pour ce club, et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat. C’est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit un équipe avec un bon équilibre de jeunes et de joueurs expérimentés avides de succès.

«J’ai une équipe d’entraîneurs fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c’est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, à la fois sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des saisons à venir. J’ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne.»

Solskjaer espère améliorer les performances de la saison dernière avec une course plus longue pour le titre de champion après avoir joué le deuxième violon contre ses rivaux de la ville, Manchester City pendant la majeure partie de la saison dernière. Il espère aussi aller plus loin dans les phases à élimination directe de l’UEFA Champions League.

L’équipe d’Old Trafford a été renforcée par le renouvellement du contrat de l’attaquant uruguayen Edinson Cavani et la signature de l’attaquant passionnant Jadon Sancho du Borussia Dortmund. Des joueurs comme Raphael Varane devraient également se joindre à nous plus tard.