Manchester United : Paul Pogba, la colère froide

Après la défaite contre Aston Villa (0-1) et le match nul contre Everton (1-1), Manchester United a enchaîné samedi un troisième match sans victoire en Premier League, en s’inclinant sur la pelouse de Leicester (4-2).

Une contre-performance qui relègue les Red Devils à cinq points du leader, Chelsea, et qui a le don d’agacer Paul Pogba. Paul Pogba a très mal digéré la défaite de Manchester United à Leicester (4-2) samedi en Premier League.

«Nous faisons ce genre de matches depuis quelques temps et nous n’avons pas trouvé le problème. Nous avons concédé des buts faciles et stupides», a pesté le Français au micro de Sky Sports.

«Si nous voulons gagner le titre, ce sont des matches que nous devons gagner, même s’ils sont très difficiles. Nous savons que les supporters adverses allaient nous pousser et nous mettre la pression, et nous devons être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance – dans le bon sens – en prenant le ballon et en jouant notre football.»

Solskjaer sous pression

«Nous devons trouver la clé pour changer cela parce que cette défaite est méritée, a ajouté Pogba. Je ne sais pas si c’est l’état d’esprit des joueurs. Nous devons changer quelque chose. Nous devons trouver la mentalité et la tactique pour gagner. Nous devons nous remettre en question individuellement et collectivement pour résoudre ce problème.»

Déjà sous pression avant la trêve internationale, Ole Gunnar Solskjaer se retrouve plus que jamais dans le viseur de la presse anglaise, qui s’interroge sur sa capacité à diriger un club de l’envergure de Manchester United.

Les Red Devils vont devoir réagir cette semaine avec deux rendez-vous importants, la réception de l’Atalanta en Ligue des champions et le choc face à Liverpool dimanche.