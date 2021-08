Manchester United : les premiers mots de Cristiano Ronaldo après l’officialisation

Officiellement de retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo (36 ans) a livré ses premiers mots en tant que Red Devil. L’ancien joueur de la Juventus devrait faire ses débuts après la trêve internationale le 11 septembre prochain contre Newcastle.

«Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi. J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade complet et de revoir tous les fans. J’ai hâte de me joindre à l’équipe après la trêve internationale, et j’espère que nous aurons une saison très réussie», a avoué le Portugais sur le site officiel du club.