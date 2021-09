Manchester United : le premier message fort de Cristiano Ronaldo au vestiaire des Red Devils

Yacé Olivia, a été élue Miss Côte d’Ivoire 2021, au terme de la 24è édition du prestigieux concours de beauté, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 septembre 2021au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

Mourad Fatima et Attié Kenza, respectivement candidates N°23 et N°10 ont été désignées première et deuxième dauphine de cette compétition, après le décompte des membres du jury présidé par Maimouna Diarra, Directrice des Ressources Humaines à MTN.

Cette édition du concours de beauté qui a eu lieu autour du thème, «Quelle contribution de la jeunesse dans le processus de réconciliation nationale» a été présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, représentant la Première Dame Dominique Ouattara.

Elle a exhorté dans son discours d’ouverture de la cérémonie, la nouvelle miss à défendre l’image de la Côte d’Ivoire à travers le monde avant de souhaiter aux différentes candidates, la chance de remporter la couronne de la plus belle fille de Côte d’Ivoire en succédant à la ravissante Marilyne Kouadio.

Yacé Olivia gagne plusieurs lots dont une enveloppe de 10 millions de la Première Dame Dominique Ouattara et le financement d’un projet de 10 millions Fcfa de la part de l’agence emploi jeunes.