Manchester United : Cristiano Ronaldo embête tout le monde avec ses menus

Les choix culinaires imposés par Cristiano Ronaldo depuis son retour à Manchester United agace fortement ses nouveaux collègues. Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a déjà changé les choses chez les Red Devils, et toutes ces choses n’ont pas été facilement acceptées au club.

La signature du Portugais a eu un impact financier énorme sur United, mais il fait également sentir sa présence dans le vestiaire, et tous ses coéquipiers ne sont pas ravis par certains des changements qu’il impose.

Cristiano Ronaldo, le menu de la discorde

Selon The Sun, Cristiano a imposé son propre menu au chef cuisinier de Manchester United, et certains de ses plats choisis n’ont pas été appréciés par ses coéquipiers. «Il aime ça et ça fonctionne avec son régime, mais les autres n’aiment pas ça», a déclaré une source au club au journal.

«Cristiano est très concentré et les cuisiniers essaient de l’aider». L’un des nouveaux plats au menu est le bacalhau, un plat portugais de morue séchée et salée avec des œufs.