Mali : Sidiki Diabaté annonce un concert qui fait monter l’adrénaline chez les internautes

Ce vendredi 7 janvier a fait beaucoup de bruit dans le paysage audiovisuel français ! En effet, ce samedi 8 janvier, les audiences de la veille réservaient leur lot de surprises. Et pour cause ! Si, de son côté, Laurent Delahousse a battu TF1 à lui seul avec France 2, le trublion du PAF, Cyril Hanouna lui-même, a connu un score que sa célèbre émission, Touche Pas à Mon Poste, n’avait pas eu depuis de nombreux mois.

TF1 dépassée par France 2

C’est probablement LE résultat d’audiences de la soirée du vendredi 7 janvier. En effet, pour la première fois depuis de longues semaines, l’emblématique JT de TF1, présenté par Anne-Claire Coudray, a vu son principal concurrent, France 2, lui passer devant. Avec 1 567 000 téléspectateurs, Laurent Delahousse s’est donc placé en première position des audiences en France.

Pour TF1, nul doute que les déceptions ont dû être grandes, même si la première chaîne de France est habituée à la première place du classement des audiences du PAF. Une récurrence notamment permise par les «gros» invités que la chaîne accueille régulièrement : politiques, sportifs mais aussi des «people», comme les acteurs ou encore les chanteurs.

Cyril Hanouna connaît sa meilleure audience

S’il y en a un qui doit actuellement savourer ce moment et se frotter les mains, c’est bel et bien Cyril Hanouna. Avec près d’1 630 000 personnes réunies entre 20h et 21h sur C8, Touche Pas à Mon Poste a connu ce vendredi 7 janvier le carton d’audience qui la fuyait depuis de longs mois désormais. Un résultat lui valant la cinquième place du classement des audiences du PAF, juste devant leurs ennemis jurés : Quotidien et Yann Barthès.