Mali : le rappeur Iba One frappé par un grand malheur !

C’est un coup très dur pour la star du Rap au Mali, Iba One, qui vient de perdre sa génitrice. La triste nouvelle fait le tour des réseaux sociaux depuis hier jeudi 30 septembre 2021 et l’artiste chanteur malien en a lui-même fait l’annonce sur sa page Facebook dans la journée d’hier.

«Toute âme goûtera la mort, telle est la dure loi de notre existence. Je donnerai ma vie pour que ça ne soit pas vrai mais hélas le maître du temps en a décidé ainsi.

La famille c’est avec une profonde douleur que je vous annonce le décès de notre chère Maman, Maman Oumou Dilly.

L’enterrement aura lieu Demain après la prière du vendredi à Médina Coura dans la famille non loin du stade omnisports Modibo Keita de Bamako. Ainsi va la vie, repose en paix Maman, je t’aimerai pour la vie», a annoncé Iba One.

En effet, le décès de la mère de l’artiste malien est un coup très dur pour lui quand on sait à quel point il était si attaché à cette dernière. Ayant perdu son père trop tôt, Oumou Dilly, la défunte mère d’Iba One représentait tout pour le jeune rappeur malien. Et l’artiste chanteur ne cessait de le mentionner à travers ses chansons.