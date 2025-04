Mali : le chanteur Amadou Bagayoko est décédé

Amadou Bagayoko, l’une des deux voix mythiques du duo malien Amadou et Mariam, s’est éteint vendredi 4 avril à Bamako, à l’âge de 70 ans, des suites d’une maladie. Avec son épouse Mariam Doumbia, il avait conquis le monde grâce à un mélange unique d’afro-blues, de rock et de mélodies envoûtantes, porteur d’un message universel.

Né en 1954, Amadou Bagayoko a formé avec Mariam Doumbia l’un des couples les plus emblématiques de la musique africaine. Leur rencontre en 1976 à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako marque le début d’une aventure artistique et amoureuse hors du commun. Leur premier album, « Je pense à toi » (1998), les révèle en France, mais c’est « Dimanche à Bamako » (2004), produit par « Manu Chao », qui les propulse sur la scène internationale.

Leur tube « Un dimanche à Bamako », avec ses rythmes entraînants et ses paroles simples, devient un hymne planétaire, joué dans les clubs du monde entier. Leur succès ne faiblit pas : collaborations avec Damon Albarn (Blur, Gorillaz), premières parties de « Coldplay » et « U2 », concerts aux côtés de Stevie Wonder et David Gilmour, sans oublier leur prestation en l’honneur de Barack Obama lors de la remise de son prix Nobel de la paix en 2009.

Récemment, le duo avait marqué les esprits en interprétant « Je suis venu te dire que je m’en vais » (reprise de Serge Gainsbourg) lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024, un moment poignant qui résonne aujourd’hui comme un adieu.

La nouvelle de son décès a provoqué une vague d’émotions dans le monde artistique. Manu Chao, qui les a fait connaître en France, a rendu hommage sur Instagram : «Amadou ! On sera toujours ensemble… Mariam, toute la famille, votre peine est ma peine.»

Le chanteur sénégalais Youssou Ndour a exprimé sa tristesse sur X : «Je ne trouve même pas les mots pour parler d’Amadou. Mes pensées vont à ma chère Mariam.» Sidiki Diabaté, jeune star malienne, a salué sur Facebook «une légende, une voix inoubliable».

Avec plus d’un million d’albums vendus, des Victoires de la Musique, des BBC Awards et une nomination aux Grammy Awards, Amadou et Mariam ont marqué l’histoire. Leur dernier album, La Vie est belle (2024), résume à lui seul leur philosophie : une musique joyeuse, engagée, porteuse d’espoir.

Amadou Bagayoko laisse derrière lui une œuvre immense et une épouse, Mariam, avec qui il a partagé près de 50 ans de vie et de musique. Comme il le chantait si bien : « La vie est belle, même si le chemin est long. »

Avec AFP