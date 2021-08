Maeva Ghennam : la candidate des «Marseillais» fait des confidences sur sa santé mentale

La candidate emblématique des «Marseillais», Maeva Ghennam, vient de faire quelques confidences au sujet de sa santé mentale.

Si vous regardez l’émission «Les Marseillais» ou encore «Moundir et les apprentis aventuriers», vous avez sûrement déjà fait la connaissance de Maeva Ghennam.

Il s’agit d’une jeune femme de 24 ans, connue dans le monde de la télé-réalité. Si elle est aussi réputée, c’est notamment pour sa plastique de rêve, son fort caractère ainsi que ses phrases iconiques.

Elle a beaucoup fait parler d’elle, à travers sa relation avec un autre candidat de télé-réalité, nommé Greg Yega. Il s’agit du meilleur ami de Paga.

En effet, ils ne cessent de se mettre en couple et de se séparer. Une chose est sûre pour autant, c’est qu’ils s’aimeront toute leur vie. Oui, oui, c’est trop triste !

Mis à part avec Greg Yega, Maeva Ghennam ne rate jamais une occasion de se clasher sur les réseaux sociaux. On vous l’a dit : elle n’a pas sa langue dans sa poche.

Mais à la longue, cela a fini par fatiguer la jeune femme, qui a décidé de s’envoler à Mikonos aux côtés de son meilleur ami Akram. Cela risque de lui faire le plus grand bien !

En effet, la candidate des «Marseillais» avoue avoir vécu des moments compliqués, ces derniers temps. «Ces six derniers mois, j’ai vécu l’enfer vraiment. À la rentrée, ma production me fait prendre un psychologue à Dubaï. Une psy trop bien renommée à Dubaï… Parce que des fois ça ne va pas bien !», explique-t-elle face caméra.

Avant d’ajouter : «Là, toutes les ondes négatives, tous les gens qui sont négatifs qui ne voient que le mal, je n’en veux plus. Je ne veux que des ondes positives. C’est ce dont j’ai besoin, sinon je vais vriller, je vais péter un plomb.».

Vous l’aurez donc compris, la candidate des «Marseillais» ne va pas bien. Elle a donc décidé d’employer les grands moyens, à savoir consulter un psy.

À en croire ses dires, il va y avoir du boulot. Toujours est-il que, si nous devions citer qu’une seule affaire qui l’a particulièrement affectée, ce serait l’Affaire de sorcellerie. Loin devant son histoire avec Greg Yega !

Pour rappel, la chérie de Kevin Guedj aurait fait appel à une voyante afin de jeter un mauvais sort à son amie, dans le but de lui souhaiter du malheur.

Bien sûr, Maeva Ghennam a été traumatisée et l’a vécu comme une trahison. Carla Moreau avait également attaqué de nombreux autres candidats des «Marseillais».

Alors, après de nombreux jours de silence, la chérie de Kévin Guedg a finalement pris la parole sur le plateau de TPMP, afin d’expliquer qu’elle a été manipulée par la voyante. Libre ensuite à chacun de croire ce qu’il veut.

Toujours est-il que Maeva Ghennam et Carla Moreau sont parvenues à discuter et à recréer du lien. Mais quelque chose nous dit que la brune sulfureuse pardonne, mais n’oublie pas. On lui souhaite en tout cas que ses séances chez le psy lui l’aideront à retrouver sa joie de vivre.