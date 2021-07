Maeva Ghennam est-elle toujours en froid avec Manon Marsault dans les Marseillais?

Est-ce toujours la guerre entre Maeva Ghennam et Manon Marsault ? D’après des rumeurs, les deux candidates des Marseillais seraient désormais ensemble sur le tournage. Alors où en sont-elles dans leur relation ?

Depuis que Maeva Ghennam (Les Marseillais) s’est installée à Dubai, elle s’est encore plus rapprochée de Manon Marsault. Les deux copines ont partagé de beaux moments ensemble. Elles ont même décidé de vivre à côté. Eh oui ! Elles sont voisines.

Elles se sont aussi rapprochées dans le mal. On se souvient de ce scandale lié à la sorcellerie de Carla Moreau. Bref, lors d’un resto entre amis, Maeva Ghennam a crié haut et fort qu’elle était désormais sa meilleure amie.

Mais quelques semaines plus tard, les choses se sont dégradées entre les deux candidates des Marseillais ! Et pour cause ! L’ex de Greg aurait eu un mauvais comportement envers celle qu’elle considérait comme sa meilleure amie !

Chose que la maman de Tiago et Angelina n’a pas appréciée. Le blogueur Aqababe explique donc la situation : «Le pote du mec de Maeva a commencé à manquer de respect à Manon et, comme à son habitude, Maeva lorsqu’elle boit s’en prend à ses copines».

«Elle a directement pris la défense de son nouveau mec et de son pote. À noter qu’elle est bien en couple, c’est du sérieux et que le mec ne fera jamais de télé. C’est pas un mec qu’elle affichera. Et dommage pour elle qu’elle se batte avec toutes ses copines.»

À ce jour, Maeva Ghennam a rejoint le tournage des Marseillais. Elle a donc retrouvé Julien Tanti. Sont-ils en froid ? C’est donc une affaire à suivre….

Mais Maeva Ghennam a t-elle retrouvé Manon Marsault sur le tournage des Marseillais vs le reste du Monde 6 ? D’après des rumeurs, cette dernière vient tout juste de débarquer dans l’aventure. Et un énorme clash aurait éclaté entre elles.

La maman de Tiago fait la sourde oreille puisqu’elle est absente des réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Mais elle vient justement de donner plus de détails sur son arrivée dans les Marseillais vs le reste du Monde 6.

Elle affirme alors qu’elle n’a toujours pas intégré le tournage, contrairement à ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux. Sans avoir donné plus d’informations, elle a donc parlé alors de problèmes personnels. Alors forcément, la question se pose ! À quoi joue Manon ?

Tente t-elle de brouiller les pistes ? On a hâte d’en savoir plus ! Une chose est sûre, les fans de l’émission attendent des retrouvailles très pimentées ! Cela a déjà été le cas entre Maeva et d’autres candidats. En effet, elle était en guerre avec Milla Jasmine. Elle l’aurait même éliminée ! Oui oui c’est bien le cas !

Alors qu’elles étaient meilleures ennemies, elles sont désormais plus ennemies que jamais ! Cette nouvelle saison promet donc de vifs rebondissements !

