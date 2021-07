Mads Mikkelsen regrette de ne pas avoir pu parler avec Johnny Depp de Grindlewald

Avec son petit côté gendre idéal, on s’imagine bien volontiers Shawn Mendes comme quelqu’un de doux et bienveillant et qui n’a jamais un mot plus haut que l’autre. Et pourtant il arrive au chanteur de hausser le ton sur sa bien-aimée, Camila Cabello.

Autant de sautes d’humeur que l’artiste regrette toujours amèrement et qu’il aimerait pouvoir éviter comme cette récente dispute sur laquelle il s’est confié lors d’un passage dans le podcast Man Enough.

«J’ai levé la voix sur elle et elle m’a dit, “Je n’aime pas quand tu hausses le ton. Pourquoi tu fais ça ?” Et je me suis mis sur la défensive. Et je disais, “Mais je n’ai pas levé la voix sur toi !” Mais j’avais levé la voix sur elle. Et je l’ai sentie se tasser et moi me grandir et je me suis dit, “Oh mon Dieu, c’est le pire”. Je suis tellement terrifié à l’idée d’être méchant. Ça m’effraie tellement d’être mauvais. Je ne veux pas être mauvais», a raconté l’artiste canadien.

Une part sombre

«Peut-être qu’il y a du mal en moi et je dois juste l’accepter», a poursuivi Shawn Mendes après avoir expliqué qu’il avait eu une longue discussion avec Camila Cabello à ce sujet.

«Cette autre part de moi, qui est là, il faut travailler dessus jusqu’à en extirper tous les traumatismes, et que ça aille mieux. Mais je ne peux pas oublier le fait qu’il y a de la noirceur en moi, et que laisser cette noirceur sortir est un sentiment horrible.»

Fort heureusement, Shawn Mendes peut toujours compter sur sa meilleure moitié, Camila Cabello, qui le comprend sans doute mieux que personne. «Elle m’a réconforté et ça nous a pris vingt minutes de lecture, séparément, pour pouvoir se retrouver, et je me suis excusé», a-t-il enfin raconté.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM