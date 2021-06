Madonna : la chanteuse américaine met le feu à New York avec un concert improvisé

Madonna a fait le show au Boom Boom Room de l’hôtel The Standard pour le lancement de la LGBTQ Pride new-yorkaise.

C’est sans soutien-gorge que la reine de la pop, âgée de 62 ans, a dans la nuit du 24 au 25 juin interprété ses tubes «Hung Up» et «I Don’t Search I Find».

Un mini-concert surprise à 1h30, qui a mis l’audience en ébullition et permis de récolter des fonds pour Ali Forney Center et Haus of US, deux groupes de défense et de soutien de la communauté LGBT.

«Ne pas célébrer les fiertés sans les gens aurait été une tragédie pour moi», aurait déclaré Madonna à la foule, selon le média Variety.

«Ne prenez rien pour acquis, car vous ne savez jamais ce qui nous attend tous au coin de la rue, a-t-elle ajouté. Apprenez à vous aimer.»