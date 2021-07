Maddy Burciaga : en dégainant une mini robe à fleurs, elle a donné très chaud à ses admirateurs !

Kim Kardashian continue de faire grimper la température à Rome ! La star américaine s’est encore affichée avec une tenue torride dans les rues de la célèbre ville Italienne.

Kim Kardashian continue de profiter à fond de ses vacances en Italie. Elle continue d’ailleurs de choisir des looks d’été ultra sexy pour afficher ses courbes de rêve dans les rues de Rome.

Hier, la fashionista a d’ailleurs publié une photo très sensuelle sur son profil Instagram. Nous pouvons la voir avec un nouvel ensemble blanc qui met parfaitement ses courbes en valeur.

En effet, Kim Kardashian a opté pour une mini jupe moulante et un crop top blanc assorti. Elle affiche alors son ventre plat, sa poitrine XXL et sa cambrure sans complexe !

Comme toujours, la jolie brune soigne son look dans les moindres détails. Elle porte aussi des escarpins lacés avec des strass. Côté coiffure, l’ex de Kanye West a craqué pour une sublime queue de cheval haute. Et ses fans ont adoré son look !

En effet, les internautes sont plus de 2,8 millions à succomber au charme de Kim Kardashian. Il faut dire que sa tenue lui va à la perfection !

La bombe a d’ailleurs reçu des milliers de compliments de la part de ses admirateurs. «Trop belle», «Tu es parfaite», «Tu es de plus en plus belle à Rome», «J’adore tes looks en ce moment». De quoi rassurer la jeune maman après son bad buzz au Vatican !

Pas de doute, Kim Kardashian n’a pas fini de nous étonner lors de son voyage de rêve en Europe. Quelle sera la prochaine folie de la star ? Affaire à suivre ! On a déjà hâte d’admirer ses prochaines photos !

