Ma femme me trompe avec un inconnu : Voici comment faire face à cette situation

L’infidélité dans les couples est une situation tant répandue à travers le monde qu’elle tend à devenir ordinaire. L’adultère étant considéré dans une relation comme la plus importante forme de trahison, il n’est pas facile pour un couple de s’en relever. Mais quand l’amant est aussi votre ami, la trahison est double.

Une interrogation revient régulièrement dans plusieurs forums en ligne. Si les raisons, peuvent être différentes d’un couple à un autre, toujours et t-il que la conséquence reste inchangée, le sentiment de trahison. De fait, AfrikMag dans cet article vous aide, appuyé de conseil d’experts conjugaux, à faire face à ces cas d’infidélité.

Les signes qui ne trompent pas

Si votre femme vous trompe, vous remarquerez sans aucun doute des changements dans son comportement au quotidien. Elle communiquera de moins en moins avec vous, en évitant les longues conversations et parfois même de passer du temps avec vous. Il est possible également qu’elle ne vous dise plus «je t’aime» au quotidien si elle avait l’habitude de le faire auparavant. Vous avez toujours quelques gestes d’affection mais pas autant qu’avant.

De la même manière, elle peut passer plus de temps au bureau, avec ses amies ou encore commencer une activité qui lui prend plusieurs heures par semaine. Vous sentez qu’elle a une attitude de plus en plus négative au quotidien, voire vous avez l’impression qu’elle est sur la défensive et elle porte désormais un jugement critique sur vous pour des choses qu’elle ne remarquait même pas avant.

Soudainement, elle demande des choses qu’elle ne vous avait jamais demandé auparavant, des activités insolites voire dangereuses, elle veut de la nouveauté, sortir de la routine.

Vous sentez parfois de l’indifférence chez elle : les petites taquineries qui la rendaient autrefois jalouse ne lui font aujourd’hui plus d’effet. Elle semble s’ennuyer de la maison, de vous, de tout et vous ne comprenez pas ce qui a changé. En plus de vous éviter à la maison, elle semble avoir des secrets, dissimuler des choses ou parfois manquer de cohérence dans ses propos.

Enfin, dernier élément et pas des moindre, vous n’avez quasiment plus d’intimité et vous sentez que la connexion émotionnelle avec votre partenaire s’est rompue. L’addition de tous ces éléments ou un grand nombre est le signe que vous devez avoir une conversation avec votre partenaire.

Et puis, un dernier élément, pensez à l’avenir de votre mariage. Posez-vous la question de savoir si l’infidélité devrait mettre automatiquement fin à votre relation? Cependant, cela dépend principalement de vous, si votre femme souhaite arranger la situation.

Cela peut être un nouveau départ pour votre couple où vous apprenez de vos erreurs et construisez une relation sur des bases solides. Il s’agit tout de même d’un processus important qui prendra du temps, de la patience et beaucoup d’engagement.

Que faire ?

Selon le site de coaching conjugal «Atout Couple» un conjoint cocufié devrait avant tout s’interroger sur les raisons de l’infidélité de sa fiancée, ou épouse. Cet ensemble de questions, vous aidera à priori à définir l’attitude vers laquelle vous souhaitez vous incliner après avoir découvert l’infidélité de votre femme.

Les questions essentielles

La confronter et comprendre pourquoi celle-ci vous a trompé ? Dans ces deux cas de figure, une discussion s’impose mais pas avant d’avoir réfléchi à la situation dans son ensemble. En effet, les premières questions que vous devez vous poser sont : pourquoi ma femme est-elle infidèle ? Quel a été l’élément déclencheur pour elle ?

Ces questions vous aideront non seulement à comprendre ce qui n’allait pas mais surtout à ne plus répéter les mêmes erreurs et/ou schémas à l’avenir. L’objectif pour vous, et le meilleur rempart contre l’infidélité étant d’être soi-même un compagnon irréprochable et surtout présent au quotidien dans la relation.