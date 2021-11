M. Pokora : le chanteur fait une annonce sur Instagram, ses fans sont euphoriques

Les fans de Matt Pokora sont aux anges. À l’approche des fêtes de Noël, leur idole leur a réservé une très belle surprise en leur annonçant l’arrivée d’un film évènement très prochainement.

Le chanteur vient d’annoncer la sortie d’un film événement composé des images de sa tournée Pyramide Tour. «Les amis(e) s ! Ça fait longtemps que vous l’attendiez !» commence à annoncer le papa d’Isaiah et Kenna sous une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram.

«On a pu réunir nos meilleures images dans les différentes salles du Pyramide Tour avant l’arrêt de la tournée pour en faire un DVD (en version digitale). Il sera disponible à partir du 8 décembre sur tous vos écrans. Et en bonus exclusif, pour toute pré-commande, vous pourrez le visionner en avant-première le 7/12 à 21H et je serai présent en visio et en tchat pour discuter avec vous !»

Une nouvelle qui a enchanté ses nombreux fans euphoriques de (re) découvrir le chanteur sur scène. «Trop trop heureuse.» «Déjà pris en prévente. J’ai hâte !!!» «Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Tu nous avais régalés avec un super show.» «AAAAAAAH ENFIIIIIIIIN ! On l’attendait de pied ferme celui-ci ❤️🙌🏼😍good job à toute l’équipe pour tout ce taff afin de nous offrir ce beau cadeau», peut-on lire en commentaire sur Instagram.

Si certains sont euphoriques, d’autres avouent être légèrement déçus qu’il ne s’agisse que d’une version digitale. «Ohhh trop dommage que ce ne sois pas en physique pour ajouter à la collection». «Mais il va pas sortir en DVD ?» s’interroge l’une de ses fans. Attention, à l’approche des fêtes, ils ne sont pas à l’abri d’une seconde belle surprise.