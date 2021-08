M Pokora fait le buzz : le compagnon de Christina Milian est de plus en plus stylé

Les vacances se poursuivent pour M Pokora et sa petite famille. Après avoir passé quelques jours en Suisse, le chanteur a rejoint une nouvelle fois le sud de la France. Sur Instagram, il dévoile sa tenue de plage et fait sensation.

Après le mariage de Gael et Elina Monfils en Suisse, M Pokora et sa tribu sont alors retournés en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille se la coule douce sur la Côte d’Azur.

D’ailleurs, le papa de Kenna et Isaiah n’a pas hésité à mettre en ligne un cliché de sa toute dernière tenue en date. Un look audacieux qui a fait sensation auprès de sa communauté.

En effet, le compagnon de Christina Milian avait opté pour un ensemble short chemise de couleur violette. Mais ce n’est pas tout ! Des motifs venaient aussi parsemer la pièce.

Notamment des yeux ou encore des serpents. Au total, l’image partagée par le jeune homme aura alors récolté plus de 72 000 likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres.

«Beau comme un coeur» ; «Cette beauté» ; «Qu’est ce qu’il est beau, tout lui va« ou encore de simples cœurs. Autant de messages qui prouvent que la dernière tenue de M Pokora est validée à 100 % par les fans !

En tout cas, une chose est sûre, c’est que niveau mode, l’interprète du titre Juste une photo de toi s’y connait. Il le prouve d’ailleurs depuis des années !