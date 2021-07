M Pokora et Christina Milian : les deux tourtereaux reviennent au lieu de leur rencontre !

M Pokora et Christina Milian sont fous amoureux l’un de l’autre. Le couple fonctionne et ça ravit tous leurs fans. Les deux tourtereaux font un récapitulatif de leur rencontre et c’est trop mignon !

M Pokora et Christina Milian se rencontre la toute première fois en 2017. Mais où ça ? Dans une boîte de nuit à Saint Tropez. Pour fêter le déconfinement, les deux amoureux y retournent samedi soir et fêtent la réouverture des clubs de danse.

Ça devait être chaud dans l’air. Depuis leur première rencontre, M Pokora et Christina Milian sont plus amoureux que jamais. Ils ont même des enfants ensemble. Le premier s’appelle Isaiah et à deux ans. Quant au second, il s’appelle Kenna et à deux mois.

Emmanuel Macron décide de rouvrir les boîtes de nuit. Et les premiers à en profiter son bel et bien M Pokora et Christina Milian. Le samedi 9 juillet, ils fêtent donc ce déconfinement à Saint Tropez.

Pour commencer, ils dînent au restaurant le Gioia. Puis ils vont aussi au VIP Room. Les deux lieux sont à la même adresse sur le Quai de l’Epi dans la ville de Saint Tropez.

«C’est mon ami Jean-Roch ! Il était là quand Matt et moi nous sommes rencontrés pour la première fois» raconte alors Christina Milian dans une de ses storys Instagram publiée le soir. Dans la story on voit donc son ami Jean-Roch.

Christina Milian était très contente de retourner sur ce lieu chargé de symbole. Et toute sa communauté de fans a en profité. Soit plus de 6 millions de personnes au compteur.

M Pokora et Christina Milian ont fait aussi un shooting totalement dans l’impro dans les toilettes du VIP Room. On peut donc voir sur Instagram la chanteuse très ravissante dans une tenue à fleur de Pretty Little Thing.

Et oui, pour cet été, M Pokora et Christina Milian décide de voyager sur la côte Méditerranée. Prendre un peu de soleil, se reposer au bord de la mer, aussi écouter le chant des cigales… Un programme haut en couleur pour le couple !

Ils quittèrent donc Los Angeles pour Paris dans un premier temps. Puis ils allèrent en Corse en jet privé, puis à Cannes. Et ils sont maintenant à Saint Tropez. Des escapades qui ne sont guère de tout repos. Et les enfants font aussi partis du voyage !

La petite famille ne compte donc pas rentrer de si tôt à Los Angeles. M Pokora et Christina Milian compte rester plusieurs mois en France. Car le chanteur M Pokora veut tester le théâtre. C’est sa nouvelle passion.

M Pokora écrivait alors sur son compte Instagram : «C’est avec beaucoup d’excitation que je vous annonce mon nouveau défi ! Mon ami @phil.lellouche m’a fait lire Les grandes ambitions l’été dernier et j’ai beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP ri…»

Puis il poursuivait aussi en disant : «C’est donc avec une grande joie que je vous annonce qu’on se retrouvera à partir du 17 septembre au théâtre de la Madeleine à Paris pour rire tous ensemble ! (…) Hâte de vous retrouver»