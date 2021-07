Luxueux et énigmatique : le message de Cristiano Ronaldo sur les réseaux qui a déclenché mille spéculations

La star argentine, toute nouvelle championne de la Copa América, continue de profiter de ses vacances à Miami et dans les dernières heures avec son épouse Antonela Roccuzzo a révolutionné les réseaux sociaux au rythme de l’artiste argentine du moment.

Après avoir remporté la Copa América avec l’équipe nationale argentine et enlevé l’épine pour obtenir un titre avec le major, Lionel Messi s’est installé à Miami pour profiter de ses vacances bien méritées avec sa femme Antonela Roccuzzo et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, et ils ont utilisé les médias sociaux pour rester proches de leurs abonnés.

Chaque publication, à la fois de Leo et d’Antonela, est rapidement devenue virale et ceux qui l’ont fait ce dimanche n’ont pas fait exception, notamment parce qu’il y a un détail très argentin de La Pulga.

Tout d’abord, le capitaine de l’Albiceleste a posté deux photos de ses vacances sur son compte Instagram. Dans le premier, on le voit avec sa femme avec les jeunes Thiago et Mateo, avec la mer derrière, et dans le second il apparaît en train de profiter de la piscine avec Mateo et Ciro.

Ensuite, le Rosario a posté une histoire dans laquelle on voit du crack conduire sur une autoroute en buvant du maté et, en plus, il écoute la chanson Cázame, de María Becerra, l’artiste argentine du moment.

La Pulga et sa femme vivent des jours de détente et il n’a pas encore été défini ce qu’il adviendra de l’avenir du meilleur footballeur du monde, qui selon la presse espagnole a déjà convenu avec Barcelone de signer son nouveau contrat, mais le club doit encore équilibrer ses comptes afin de se conformer au fair-play financier de la Liga.