Lucifer saison 6 : un personnage du pilote fait son grand retour dans la série !

Dans la soirée du lundi 2 août 2021, Prime Video a donc fait une très grande annonce sur les réseaux sociaux. On connaît enfin la date de sortie de la série tant attendue Lord of the Rings !

Comme vous le savez sans doute, Prime Video prépare donc une toute nouvelle série dédiée à l’univers de la saga Le Seigneur des anneaux. Et les fans s’en réjouissent !

Depuis la sortie du dernier film Le Hobbit en 2014, ils n’ont plus beaucoup de nouvelles de leurs héros… Ils commencent à vraiment leur manquer.

C’est au compte-goutte que la très célèbre plateforme de streaming donne des infos sur sa nouvelle création. Malgré les nombreux efforts de la communauté, elle ne balance rien de plus !

Au mois de janvier dernier, on découvrait tout de même le synopsis de la série. De quoi mettre l’eau à la bouche de ceux qui attendent sa sortie !

«La future série d’Amazon Studios porte à l’écran les légendes héroïques du fabuleux Second Age de l’histoire de la Terre du Milieu«, peut-on ainsi lire.

«Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les évènements de Bilbo le Hobbit du ‘Seigneur des anneaux’ […] et emmènera ses spectateurs à un âge où de grands pouvoirs furent forgés», nous dévoile ensuite le document.

«Où des royaumes connurent la gloire, puis la ruine, où des héros inattendus furent mis à l’épreuve, où l’espoir ne tint plus qu’à un fil, précise-t-il alors. Et où le plus puissant des adversaires à n’avoir jamais jailli de la plume de Tolkien a menacé de recouvrir le monde de ténèbre.»

Ça donne envie ! Pour rappel, l’offre Prime Student est encore disponible. Elle te permet de bénéficier de l’ensemble des avantages à prix réduit !

Cela inclut la livraison gratuite, mais aussi l’accès à Prime Video, Amazon Music Prime et Prime Gaming en illimité ! Après de longs mois d’attente, Prime Video a donc enfin annoncé la date de sortie de la série tant attendue Lord of the Rings. Non, vous ne rêvez pas !

Selon la très célèbre plateforme américaine, elle verra donc le jour le 2 septembre… De l’année prochaine ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

Il va donc falloir une fois de plus faire preuve de patience. Si le tournage a récemment pris fin, le travail est encore loin d’être terminé. La célèbre plateforme américaine veut offrir une série de qualité et ne surtout pas décevoir les fans de la saga.

Il faut dire qu’ils attendent beaucoup de ce nouvel opus ! Cette fois-ci, le géant américain a une lourde charge sur les épaules. D’autant plus qu’il doit rentabiliser les 250 millions de dollars qu’il a déboursé pour acquérir les droits de cette œuvre culte.

On se donne donc rendez-vous le 2 septembre 2022 sur Prime Video pour découvrir les premiers épisodes de Lord of the Rings !