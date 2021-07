«L’objectif n’est pas d’avoir l’air riche mais d’être riche», dit Rudeboy P-Square

Paul Okoye, Rudeboy a révélé que son objectif dans la vie est d’être riche et de ne pas avoir l’air riche comme les autres le font sur les réseaux sociaux, et à part cela, rien d’autre ne pourrait lui importer.

Rudeboy, qui a été appelé par beaucoup de gens pour se réconcilier avec son frère, a décidé de ne pas en parler mais plutôt de faire connaître son objectif dans la vie qui est de devenir riche et de ne pas avoir l’air riche comme certains le font sur les réseaux sociaux.

Certaines personnes, en raison de leur apparence et de leurs publications sur les réseaux sociaux, semblent très riches, mais en réalité, elles ne le sont pas et Rudeboy a déclaré très clairement qu’il ne voulait ressembler à aucun d’entre eux, mais qu’il voulait être riche.

À lire aussi : Un pasteur engrosse la femme d’un autre pasteur

Rudeboy est déjà riche car il peut se permettre presque tout ce qu’il veut pour lui-même, ce qui explique que son objectif n’est pas de paraître riche mais d’être riche nous fait nous demander de quel genre de richesse il parle selon notre connaissance, il est déjà riche.

Puisque Rudeboy et son frère Peter Okoye ont tout à fait compris comment les gens les appellent à laisser tomber leur fierté et à se réconcilier, nous supposons qu’ils ne sont pas prêts à être les frères qu’ils étaient autrefois et nous espérons qu’il deviendra riche comme il le souhaite.