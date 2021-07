Lizzo préfère ne rien risquer : Covid-19, la chanteuse fait une demande à ses fans

La star américaine Lizzo a demandé aux gens de rester aussi loin d’elle que possible étant donnée la crise sanitaire.

Le variant Delta ayant causé une forte augmentation des cas aux États-Unis, la star a effectivement envoyé un message à ses abonnés sur les réseaux sociaux concernant les précautions qu’ils doivent prendre en sa présence.

«Je me fiche de qui vous êtes» a déclaré l’interprète de «Juice» lors d’un live Instagram. «Vous pouvez bien être la personne la plus gentille du monde. Vous pouvez être vacciné. Vous pouvez être quatre fois vacciné. Si vous me voyez, s’il vous plait, restez à deux mètres de distance. Cette merde revient. Covid. Et les gens sont très négligents avec l’espace personnel.»

L’artiste a toutefois insisté sur le fait qu’elle demandait cela par prudence et non par orgueil, pour son propre bien mais aussi pour celui des gens qui l’entourent et de ses proches.

Elle a ajouté : «Alors si vous me voyez dans la rue, que vous venez me voir, que vous voulez me faire un câlin, me serrer la main ou m’embrasser sur la joue, ne le faites pas. Ne le faites pas. Je vous aime. Protégez-vous. Portez des masques. Et d’ici que la voie soit libre, et on sait ce que représente ce p*tain de variant et qui il affecte – restez en sécurité mes amis.»

