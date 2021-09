Lionel Messi : la star du PSG s’est fait très peur, voici la raison

La Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) est au cœur d’un scandale de promotion de viol en Côte d’Ivoire, après son émission LA TELE D’ICI en vacances, animée par Yves de Mbella.

L’animateur ayant reçu sur le plateau de télé, un supposé ex-violeur à qui il a été demandé de simuler un cas de viol. La vidéo de cette scène publiée en direct sur les réseaux sociaux, suscite depuis lors, l’indignation générale.

Présente sur le plateau de l’émission qui a déclenché une grosse polémique sur la toile, la belle Emma Lohoues a complètement ignoré l’affaire.

Pendant que le tonnerre est en train de gronder sur Yves de Mbella et la chaîne NCI, Emma Lolo, a quant à elle, pris un vol pour le Maroc, en compagnie de ses enfants. Elle a posté des photos de son séjour au Maroc sur sa page Facebook.

Cette attitude d’Emma Lohoues a suscité bien évidemment de nombreuses réactions dont celle du journaliste Georges Ibrahim Tounkara.

«Emma Lohoues doit s’exprimer sur ce choc que nous avons tous ressenti. Et au-delà de cette affaire, elle doit savoir qu’être influenceuse signifie beaucoup de choses. Ce n’est pas seulement prêter son image aux marques.

C’est aussi prendre ses responsabilités dans la défense de certaines causes notamment le respect des droits des femmes, des enfants; c’est lancer des appels à la paix en période de violences, des appels au respect des gestes barrières contre la Covid-19, à la vaccination, à la fin de l’excision, à la scolarisation de la jeune fille, etc, etc. Être influenceuse ou influenceur, c’est se rendre utile à sa société», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, rapporte Afrique-sur7.