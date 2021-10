Lionel Messi, un coup de sang qui pourrait coûter très cher !

Candidat pour le Ballon d’or, Lionel Messi pourrait être pénalisé pour son mauvais geste en début d’année contre Bilbao, estime Frank Leboeuf. Comme Jorginho, Benzema et Lewandowski, Lionel Messi possède à la fois des arguments et des points faibles dans la course au Ballon d’or.

Dans la seconde catégorie, on peut évoquer les performances décevantes du FC Barcelone en Liga ou en Ligue des champions, ou éventuellement son début de saison timide avec le Paris Saint-Germain. Mais Frank Leboeuf avance un autre argument contre Messi: son carton rouge reçu en début d’année contre Bilbao.

«En 2000 et 2006, Zidane n’avait pas eu le Ballon d’or parce qu’il avait pris un carton rouge à chaque fois. Messi a pris un rouge en Supercoupe d’Espagne pour un coup de poing, ça peut compter. Si on ne l’a pas donné à Zizou, on ne devrait pas le donner à Messi», a plaidé le champion du monde 1998 dans Téléfoot.

Leboeuf fait référence au carton rouge écopé par Messi contre Bilbao en Supercoupe d’Espagne, pour une gifle sur Asier Villalibre. Il s’agit de la seule fois de sa carrière où le n°10 argentin a été expulsé avec le Barça.

Zidane, lui, avait été pénalisé dans la course au Ballon d’or 2000 par ses deux cartons rouges reçus en Ligue des champions pour des mauvaiss gestes, et en 2006 par le fameux coup de tête infligé à Marco Materrazzi en finale de la Coupe du monde.