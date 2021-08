Lionel Messi s’inquiète du Ballon d’Or 2021 : quels joueurs pourraient remporter le prix ?

La course au Ballon d’Or 2021 a des fans impatients de connaître le vainqueur. Avec Lionel Messi comme l’un des principaux candidats, voici un aperçu de qui pourrait ravir le trophée à l’Argentin.

Le Ballon d’Or sera décerné en décembre, et il reste encore beaucoup de football à jouer d’ici là. Avec la fin des compétitions continentales telles que la Gold Cup, la Copa America et l’Euro 2020, il est temps de penser à qui était le meilleur footballeur de tous les temps, et plusieurs joueurs sont en route pour le trophée.

L’Argentin Lionel Messi est l’un des principaux candidats à ce prix après avoir remporté la Copa America. Messi a atteint l’immortalité avec son pays comme il l’a déjà fait avec Barcelone et même avec le club azulgrana, la star argentine a montré certains de ses meilleurs moments en 2021.

Mais qui peut arracher le Ballon d’Or à Messi ?

Jorginho

Le milieu de terrain est double champion d’Europe, ayant remporté la Ligue des champions avec Chelsea et l’Euro 2021 avec l’Italie. La Ligue des champions et les compétitions internationales ont tendance à déterminer le vainqueur du Ballon d’Or, donc l’ancien joueur de Naples a probablement autant de chances que quiconque d’être nommé meilleur du monde en 2021.

Robert Lewandowski

Le Polonais avait un Championnat d’Europe à oublier, ce qui le laisse quelque peu relégué dans cette compétition mais au Bayern Munich l’excellence ne doit pas être négligée. Lewandowski a battu un ancien record de Bundesliga en marquant 41 buts en 29 matchs au cours de la saison 2020/21.

Gianluigi Donnarumma

Le gardien italien a déclaré vouloir remporter «autant de trophées que possible» au cours de sa carrière et a révélé qu’il rêvait de remporter un jour le Ballon d’Or. Donnarumma a été sélectionné 30 fois et s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but du football européen.

«J’espère jouer le plus longtemps possible, jusqu’à 40 ans», a déclaré Donnarumma et affirmé que son objectif est de remporter le plus de trophées possible, notamment avec l’équipe nationale italienne : «Le rêve incroyable est de gagner le Ballon d’«Ou, je vais tout donner, puis nous verrons ce qui se passe.

N’Golo Kanté

Enfin, le Kanté de Chelsea, grâce à son rôle exceptionnel en Ligue des champions, a augmenté ses chances de remporter la course au Ballon d’Or, malgré la déception de la France de perdre en huitièmes de finale du Championnat d’Europe, où ils étaient clairement favoris.