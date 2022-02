Lionel Messi : «Sadio Mané, est un joueur que j’aime beaucoup et je voulais qu’il vienne au Barça mais…»

L’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a déclaré que c’était «de la folie» que Mohamed Salah n’ait pas pu jouer un penalty contre le Sénégal lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 dimanche.

Carragher a critiqué la décision de quitter Salah en tant que cinquième tireur de penalty.

Les deux équipes n’ont pas pu être séparées après 120 minutes dans un combat serré.

Après que Mohamed Abdelmonem et Mohanad Lasheen aient raté leurs tirs au but, le cinquième tireur sénégalais Sadio Mane a marqué son coup de pied pour assurer un tout premier titre de la CAN à son pays.

Son coéquipier de Liverpool, Salah, était sur le point de tirer le prochain penalty de l’Égypte, mais n’a pas eu l’occasion d’intervenir.

Carragher a tweeté : «C’est pourquoi votre meilleur tireur de penalty ne devrait jamais aller cinquième.»

«Mo Salah ne tire pas un penalty pour l’Egypte lors d’une fusillade en finale, c’est de la folie. C’est aussi arrivé à Ronaldo il y a des années pour le Portugal contre l’Espagne.»