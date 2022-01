Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? La déclaration de Robert Lewandowski

Après avoir été reconnu meilleur joueur de l’année (par les fans) et meilleur buteur de l’année aux Globe Soccer Awards, Robert Lewandowski a répondu à plusieurs questions pendant l’évènement.

À un moment donné de l’échange, il lui a été demandé de choisir le GOAT entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Sa réponse a étonné.

«Nous allons provoquer un peu de polémique avec cette question. Une réponse honnête s’impose : Cristiano ou Lionel (Messi)», a demandé l’animateur de l’événement. Remarquant que les spectateurs attendaient avec impatience sa réponse, Lewy, le sourire aux lèvres, a surpris tout le monde. «Je choisis Lewandowski», a-t-il affirmé.

L’attaquant du Bayern Munich n’a jamais voulu se lancer dans ce débat qui ne fait jamais l’unanimité. En fait, il les a classés tous les deux comme les plus grands de l’histoire (ESPN) : «Le meilleur footballeur de tous les temps ? Cristiano Ronaldo et Leo Messi».

Et après plusieurs interviews louant Messi, il a également reconnu le travail acharné de Cristiano Ronaldo ( Bild ) : «Messi ou Cristiano ? C’est dur. Je respecte le travail acharné de Cristiano Ronaldo. Tout semble facile pour Messi. Je pense que Cristiano a dû travailler plus dur pour son succès. Depuis que je joue au football professionnel, Messi et Ronaldo sont au sommet. C’était toujours un duel entre les deux. La question entre eux est simple : quel genre de joueur aimez-vous ?»

C’est une chose bien normale que de désigner les deux comme étant les meilleurs de la décennie car Lionel Messi (7) et Cristiano Ronaldo (5) se sont partagés12 des 13 derniers Ballons d’Or. C’est absolument fabuleux.

.