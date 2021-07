«Lionel Messi ne sera jamais meilleur que Maradona même s’il remporte 4 Coupes du mondes»

Le juge du Tribunal national María Tardón a déposé la plainte déposée par un particulier contre le joueur, plusieurs membres de sa famille et sa Fondation pour délits présumés contre les finances publiques, la comptabilité, la fraude et le blanchiment d’argent.

La juge du Tribunal national, María Tardón, a porté plainte contre le joueur argentin Lionel Messi, son père Jorge Horacio Messi, son frère Rodrigo Messi et la fondation de «10» pour délits comptables présumés, fraude, contre le Trésor public et l’argent blanchiment.

Le président du tribunal central d’instruction numéro 3 a décrété le non-lieu provisoire en l’absence de preuves de la criminalité au terme d’une procédure menée au cours d’une «enquête particulièrement complexe et exhaustive» de près de deux ans.

Tout cela à la suite de la plainte déposée en juin 2019 par l’ancien employé de la Fondation Federico Rettori, qui a assuré que Messi et son environnement auraient bénéficié de la fondation pour recevoir des paiements personnels qui n’étaient pas destinés à des fins sociales et ainsi se débarrasser de payer des impôts au Trésor.

Dans la lettre, le magistrat souligne que malgré ces deux années d’enquête à la demande du parquet, il n’a pas été possible de prouver une quelconque relation ou relation de travail entre Rettori et la fondation.

De plus, il explique qu’à partir de la documentation du travail des entités espagnole et argentine, «il apparaît qu’en réalité, le plaignant n’avait pas de relation de travail avec les mêmes».

Concernant les délits contre le Trésor public et le blanchiment d’argent dénoncés par Rettori, le magistrat explique que, comme le rapporte le Parquet, il n’a pas été prouvé non plus «l’utilisation de comptes bancaires dans lesquels se dissimule le véritable propriétaire ultime des avoirs, ni n’ont été utilisés des concepts qui ne correspondaient pas à la réalité».

Ainsi, Tardón soutient que la doctrine exige de classer le dossier à partir du moment où la commission d’un acte criminel est écartée ou parce que la perpétration du crime qui aurait donné lieu à la formation de la cause ou n’a pas existé ne semble pas dûment justifiées, le cas échéant, les raisons d’inculper une personne en particulier, évitant ainsi de prolonger indûment la procédure pénale.