Lionel Messi : le manque de respect du PSG dénoncé

Le PSG a frappé un grand coup pour son deuxième match de la saison en Ligue des champions. Descendu dans le vestiaire parisien après la victoire de ses troupes face à Manchester City (2-0), Nasser Al-Khelaïfi a glissé quelques mots à Lionel Messi.

Les dirigeants parisiens n’ont pas boudé leur plaisir après la victoire remportée par le PSG, mardi, face à Manchester City (2-0). Et pas seulement en raison de l’antagonisme entre les propriétaires qataris et leurs homologues emirati. Cette victoire de prestige face aux Skyblues a également validé le recrutement XXL du club de la capitale cet été.

En atteste la solide prestation de Gianluigi Donnarumma dans le but parisien pour sa première en Ligue des champions et évidemment le but inscrit par Lionel Messi, son premier sous les couleurs Rouge et Bleu.

Venu dans le vestiaire des vice-champions de France après le match, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de féliciter ses troupes. Le président parisien y a été de son accolade avec chacun de ses joueurs, s’arrêtant auprès de Lionel Messi pour échanger brièvement avec l’Argentin.

«One goal, now, finish», lui a-t-il glissé. De quoi quelque peu interroger sur le sens du message passé. Le dirigeants qatari a sans doute voulu signifier à son joueur que grâce à ce but, intervenu sept semaines après son arrivée, son aventure au PSG était définitivement lancée.

«Je sais qu’aujourd’hui, c’était un moment important», a d’ailleurs confié le sextuple Ballon d’or à l’issue de la rencontre.