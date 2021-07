Lionel Messi : la proposition hilarante du «pire club du monde» à l’attaquant argentin

Longtemps discrète sur les réseaux sociaux, la femme de Karim Benzema semble de plus en plus se libérer. Si elle avait l’air de se protéger de l’immense notoriété de son mari footballeur, le retour de ce dernier en Équipe de France doit l’avoir convaincu de ne plus avoir peur de montrer son visage.

Dernièrement, alors présente au match entre la France et le Portugal, Cora Gauthier est apparue sur le compte Instagram d’une autre épouse de footballeur. Et non des moindres, puisqu’il s’agissait de la compagne… de Cristiano Ronaldo !

Quand la femme de Karim Benzema pose avec celle de Ronaldo

Les plus fidèles suiveurs des épouses de footballeurs sur les réseaux sociaux n’ont mis que très peu de temps à dénicher l’identité des femmes présentes sur les clichés de la compagne de Cristiano Ronaldo.

Et pour cause… Juste après le match nul entre la France et le Portugal à l’Euro, cette dernière a publié plusieurs photos sur son compte Instagram. Pourtant, il y en a une en particulier qui n’a pas manqué d’attirer l’attention.

En effet, sur l’une d’entre elles, on y aperçoit clairement Cora Gauthier portant un top noir et une petite veste verte. L’épouse de Karim Benzema, jusqu’ici très discrète sur les réseaux sociaux, semble donc petit à petit lâcher du lest quand à sa réticence d’apparaître publiquement comme étant la compagne du footballeur.

L’heure des retrouvailles

Ayant joué 9 saisons ensemble sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo se retrouvaient pour la première fois depuis le départ du Portugais à la Juventus.

Et visiblement, leurs épouses étaient très heureuses, elles aussi, de se retrouver après de longs mois sans s’être vues. On attend avec impatience les prochains clichés qui seront partagés !