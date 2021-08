Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Qui a remporté le plus de Ballon d’Or

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont parmi les plus grands joueurs de l’histoire. L’Argentin vient d’être champion d’Amérique avec son équipe nationale et a un léger avantage sur CR7.

Avec Lionel Messi comme champion de Copa America d’un côté et champion d’Europe d’Italie de l’autre, l’année du football est terminée, il est donc temps de commencer à débattre qui sera le joueur qui remportera le Ballon d’Or.

Le champion d’Amérique argentin est le candidat le plus fort mais Cristiano Ronaldo le suit de près, lequel des deux mérite le plus le Ballon d’Or 2021

Rappelons que pour l’édition 2020, le magazine qui décerne le prix, France Football, a décidé de ne pas remettre le prix en raison de la pandémie qui a empêché le développement normal du football.

Mais pour cette 2021, les choses sont revenues à la normale autant que possible, nous verrons donc si Messi parvient à remporter son septième trophée (et le deuxième consécutif) ou nous aurons un nouveau vainqueur.

Pourquoi Messi devrait remporter le Ballon d’Or 2021

Après 28 ans sans remporter la Copa America, l’Argentine a été sacrée championne avec une victoire 1-0 sur le Brésil à Rio de Janeiro et donc le premier titre de Lionel Messi en équipe nationale senior. Messi a été fondamental dans son équipe tout au long de la coupe, il s’est montré être un joueur coriace et sa personnalité était à la hauteur.

Toujours présent et avec des performances clés, il a emmené l’Argentine en finale et a remporté le titre tant attendu et ainsi, l’équipe nationale argentine arrive avec des espoirs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pourquoi Cristiano Ronaldo doit-il remporter le Ballon d’Or ?

Cristiano Ronaldo est un autre des meilleurs candidats pour le premier prix de cette année. L’attaquant portugais a eu 36 ans en février et, ce faisant, continue de prouver que l’âge n’est pas un obstacle pour être l’un des meilleurs. Bien que sa saison n’ait pas reçu l’importance d’antan, ses chiffres sont indiscutables.

Au total, il a marqué 36 buts en 44 matchs avec la Juventus. Cependant, la «Vecchia Signora», pour la première fois depuis près de 10 ans, n’a pas réussi à être sacré champion de Serie A.

De même, le sort de CR7 et de son club en Ligue des champions a pris un nouveau tournant à 180 degrés après leur élimination aux mains de Porto. En fin de compte, la performance collective de son équipe peut être le plus gros point de critique face à une éventuelle victoire de Cristiano.

Histoire du Ballon d’Or

Le Ballon d’Or est un prix décerné chaque année par le magazine français spécialisé France Football1, il est considéré comme la plus haute distinction individuelle au niveau du football dans le monde.

Donné sans interruption depuis 1956, à partir de 2009, il a été fusionné avec l’homologue FIFA World Player Award pour désigner le meilleur footballeur jusqu’à ce que les deux récompenses soient à nouveau séparées en 2016.

En 2020, à cause du coronavirus, France Football a décidé de ne pas remettre le prix dans cette édition. Créé en 1956 par Gabriel Hanot, alors directeur du magazine et précurseur de la Coupe d’Europe, le prix était initialement destiné exclusivement aux joueurs de nationalité européenne, le premier lauréat étant l’Anglais Stanley Matthews, qui jouait cette année-là pour Blackpool Football. Club.5 Un jury composé exclusivement de journalistes spécialisés des plus grandes publications sportives mondiales détermine les lauréats du prix.

Jusqu’en 1995, il était décerné au meilleur joueur inscrit chaque année dans un championnat d’Europe de football professionnel et dont la nationalité était d’un pays de cette zone, c’est pourquoi il était également connu sous le nom de Trophée du footballeur européen de l’année à l’étranger (en French, Trophée du footballeur européen de l’année à l’étranger) lors de sa création6, bien que le nom de Ballon d’Or soit rapidement adopté en raison de son image.