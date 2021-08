Lionel Messi envisage un retour au Barça dans le futur

Trois jours après l’annonce de son départ du Barça, Lionel Messi, a tenu une conférence de presse ce dimanche 8 août 2021. L’attaquant barcelonnais s’est exprimé devant les médias.

Le numéro 10 argentin s’est présenté avec un peu de retard ce dimanche, et a été applaudi par les membres du club, sa famille et les joueurs du FC Barcelone. Au bout de quelques secondes, Lionel Messi était en larmes.

L’émotion de Messi

«Je suis ici aujourd’hui, je pense à tout ce qui s’est passé au Barça. C’est avec beaucoup d’émotion que je vous vios après toutes ces années. C’est quelque chose d’impressionnant pour moi. Je savais ce qui allait se passer. Cette année cela a été un peu différent, j’ai discuté avec ma famille.

Allait-on rester chez nous dans notre maison. J’ai une histoire à Barcelone après toutes ces années. Je pense à ma vie ici. J’avais 13 ans en arrivant et j’ai passé 21 ans ici. Je pars en tant que Catalan-Argentin. J’ai promis à mes enfants que l’on reviendrait.

Je remercie mes compagnons, mes amis. J’ai appris à être, j’ai grandis. Je suis proche de tout le monde au Barça. J’ai donné beaucoup de moi-même. J’ai connu des choses très heureuses. D’autres moins mais tout m’a permis de grandir.

Ce club fait partie de moi. Je n’ai jamais imaginé que je dirais adieu à ce club. Je le dis en ces temps de pandémie, la présence du public et des gens autour de moi cela m’a manqué. Cela fait plus d’un an et demie que je ne les ai pas entendu. j’aurais aimé leur dire adieu dans d’autres conditions. Il y a toujours eu cette tendresse avec les supporters, avec le club.

Je voudrais (un jour) revenir pour apporter à ce club et continuer à faire de ce club le meilleur du monde. J’oublie peut-être des choses mais j’essaye de tout balayer. Merci à tous.»