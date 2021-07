Lionel Messi, en vacances : 5 lieux de luxe qu’il adore se détendre avec sa femme

Les vibrations estivales de Lionel Messi et Antonella Rocuzzo, livrées chez vous. Les footballeurs sont les athlètes les plus généreusement payés au monde, et quand il s’agit de Lionel Messi, le chiffre peut atteindre des sommets astronomiques.

Le génie argentin gagne actuellement 500 000 £ par semaine avec son contrat actuel, qui court jusqu’en 2021. Mais Messi a toujours été très bien payé. Cela lui offre les meilleures destinations de voyage au monde.

1. Ibiza, Espagne

Ibiza est probablement la destination de voyage préférée de Lionel Messi. La superstar argentine y a passé de nombreuses vacances, et en vérité, c’est un endroit que tout le monde aimerait visiter.

Ibiza se trouve dans la mer Méditerranée et fait partie de l’une des îles Baléares espagnoles. C’est un lieu de prédilection des célébrités, et Messi est l’un de ses grands admirateurs.

Une fois en 2017, quelques semaines avant son mariage, Messi a dépensé 37 330 yens en une seule soirée dans un restaurant d’Ibiza.

Il a été allégué qu’un employé avait publié la photo du projet de loi sur les réseaux sociaux, mais plus tard, Messi et Suarez ont ri de l’affaire, la qualifiant de fausse.

Même maintenant pendant cette pandémie, au cours de la dernière semaine de juillet 2020, Messi a visité Ibiza avec sa famille et son bon ami Luis Suarez. Il est censé les rajeunir avant que Barcelone n’affronte Napoli en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas nier que Messi s’amuse beaucoup à chaque fois qu’il se rend à Ibiza.

2. Formentera, Espagne

Formentera, comme Ibiza, est une autre des îles Baléares espagnoles. Il est bien connu pour sa vue turquoise fraîche sur la mer Méditerranée, ses plages chics et son atmosphère relaxante. C’est une île d’accompagnement avec Ibiza.

Lionel Messi fréquente également cette île, ayant effectué des visites en 2018, 2019 et plus récemment il y a quelques jours. Messi vient généralement avec d’autres, comme les familles de Luis Suarez et de Cesc Fabregas, qui est également un bon ami de Messi depuis l’époque de La Masia.

Il y a eu des moments où les paparazzis ont pris des photos de l’épouse de Messi, Antonella Roccuzzo, avec Daniella Semaan, épouse de Fabregas. Messi utilise également son yacht Maiora Seven C pour naviguer autour de la Méditerranée.

3. Sitges, Catalogne

En 2011, Messi est parti en vacances sur les plages de Sitges avec sa petite amie de l’époque, Antonella Roccuzzo.

4. Antigua, les Caraïbes

Il a été rapporté que Messi aime visiter les Caraïbes, en particulier Antigua. Messi a visité le Jumby Bay Island Resort à Antigua, un endroit où il a également passé sa

vie. Sa dernière visite a eu lieu à Noël 2019, et cela a certainement fait le bonheur de nombreux Argentins que la légende ait choisi de visiter ses racines.

5. Rosario, Argentine

Lionel Messi avait également visité Rosario en décembre 2018, et en juillet 2019, il y a construit un hôtel. Le restaurant aurait distribué des repas gratuits aux sans-abri.

Sa propre maison !

Quiconque connaît même à distance Lionel Messi et sa carrière sait à quel point il aime sa famille. Le numéro 10 argentin intéresse particulièrement sa maison, un lieu qu’il s’est taillé à son image. Il aime passer du temps avec ses fils et sa femme.