Lionel Messi de retour à Barcelone : les raisons intimes du déplacement en famille

Lionel Messi a cassé le marché en quittant le club où il a passé plus de 20 ans et est la figure la plus élevée à s’installer au Paris Saint-Germain.

Alors que le 10e de l’équipe argentine se prépare physiquement, il est presque confirmé qu’ils devront attendre une semaine pour leurs débuts en championnat de France. Le DT Mauricio Pochettino, a pris la décision de ne pas le brusquer.

Aujourd’hui, le PSG joue à l’extérieur contre Brest. Messi n’est même pas cité pour le match pour cette raison, il s’est rendu à Barcelone. Cela a été confirmé par les médias catalans. Neymar s’est également rendu à Barcelone avec Messi.

Comme aucun d’eux n’a été convoqué, ils ont profité du temps, bien que les footballeurs n’aient pas voyagé ensemble, ils se sont rencontrés dans la ville espagnole.

Les deux stars ont partagé un effectif au sein de l’équipe culé, pendant quatre saisons, entre 2013 et 2017. Ensemble, ils ont remporté 10 titres dans l’entité catalane : deux Ligues, trois Copa del Rey, deux Supercoupe d’Espagne, une Ligue des Champions, une Super européenne. Coupe et une Coupe du monde des clubs.

Lionel Messi, va rejoindre l’entraînement pour affronter la dernière semaine avant la triple date des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar 2022.

En revanche à Barcelone tout indique qu’il sera vacant, d’abord on croyait que Sergio Agüero pourrait le prendre, mais il était déjà confirmé qu’il resterait le 19 et le donnerait à Philippe Coutinho, qui le portait sur sa chemise aussi bien à Liverpool qu’au Bayern Munich, c’est pratiquement exclu.

Les débuts officiels de Lionel Messi seront contre Brest. Là, dans la ville, les autorités du Finisterre ont pris la décision d’interdire l’utilisation du maillot du Paris Saint-Germain (PSG) à proximité du stade du club breton pendant, avant le choc pour la troisième date de Ligue 1 en France.