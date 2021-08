Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar : liste des candidats au Ballon d’Or 2021

Le Ballon d’Or 2021 est l’un des trophées individuels les plus prisés. Cette fois, ce sera plus disputé que jamais. Nous vous présentons les principaux candidats.

Après la fin du Championnat d’Europe et de la Copa America, les grandes stars mondiales ont augmenté leurs chances de remporter le Ballon d’Or tandis que d’autres les ont définitivement enterrés. Dans une saison où il n’y a pas eu de dominant clair, voyons quels joueurs seraient les favoris pour remporter le prix.

Qui sont les principaux candidats au Ballon d’Or 2021 ?

1. Lionel Messi

Lionel Messi est le candidat numéro un pour remporter à nouveau le Ballon d’Or, le septième de sa carrière. L’Argentin est resté parmi les meilleurs tout au long de la saison, comme il le fait d’habitude année après année, et a finalement remporté un titre avec l’équipe nationale senior d’Argentine. Cette Copa America est sa meilleure garantie de remporter le prix et il a également été champion de la Copa del Rey avec Barcelone.

2. Neymar Jr.

Neymar Jr. est de retour aux nominations qu’il mérite. Il est peut-être le joueur le plus en forme de la scène actuelle et a recalibré les athées à sa silhouette lors d’une élimination contre le Bayern Munich qui ne peut être qualifiée que de sublime.

À 29 ans, il vit le meilleur moment de son extraordinaire carrière de footballeur ; à l’aise au PSG pour négocier une négociation succulente, exploitant un écosystème sportif conçu pour lui et Kylian Mbappe.

Les chiffres de Neymar Jr., qui sont très bons, ne reflètent pas pleinement la qualité incontestée, voire hégémonique, du Brésilien au sein du club parisien. En 31 matches, Neymar JR totalise 17 buts et 11 passes décisives.

Comme les autres joueurs latins, il risque de souffrir de ne pas pouvoir disputer les éliminatoires de la CONMEBOL avec le Brésil (jusqu’à la double date des 4 et 8 juin), tant ces matches font la différence dans un vote aussi serré et décalé que celui-ci. Le PSG n’a pas réussi à vaincre Manchester City pour atteindre sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions.

3. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ne pouvait pas être exclu des candidats possibles pour le premier prix de cette année. L’attaquant portugais a eu 36 ans en février et, ce faisant, continue de prouver que l’âge n’est pas un obstacle pour être l’un des meilleurs. Bien que sa saison n’ait pas reçu les projecteurs d’antan, ses chiffres sont indiscutables.

Au total, il a marqué 36 buts en 44 matchs avec la Juventus. Cependant, la «Vecchia Signora», pour la première fois en près de 10 ans, n’a pas réussi à être sacré champion de Serie A.

De même, le sort de CR7 et de son club en Ligue des champions s’est à nouveau dégradé après leur élimination aux mains de Porto. Bref, la performance collective de son équipe est peut-être le plus gros point de critique avant une éventuelle victoire de Cristiano.

4. Jorginho

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et vainqueur de l’Eurocup avec l’Italie. On ne peut pas demander plus à un footballeur en une saison. Et il l’a fait en étant incontesté à la fois dans son club et avec l’équipe nationale et avec un rôle exceptionnel.

5. Robert Lewandowski

Le football doit un Ballon d’Or à Robert Lewandowski. Le Polonais était le grand favori pour le remporter l’année dernière, mais la décision de France Football de ne pas décerner le prix l’a clairement blessé.

Et bien que cette année il n’ait pas remporté tous les titres et que la Pologne soit tombée en phase de poules du Championnat d’Europe, il n’a pas freiné et continue de marquer des buts. Il est l’actuel Soulier d’Or.

6. N’golo Kanté

Champion d’Europe avec Chelsea et MVP de la finale, la mauvaise Eurocup en France lui a fait perdre des options pour le Ballon d’Or mais il reste un candidat sérieux et finira sûrement aux premières loges.

7. Gianluigi Donnarumma

Voir un gardien remporter le Ballon d’Or est quelque chose de presque sans précédent, seul Lev Yashin y est parvenu. Et il est difficile de croire que si d’autres gardiens comme Buffon ou Casillas n’y sont pas parvenus, Donnarumma va le faire, surtout maintenant qu’il n’y a de récompense que pour les gardiens de but.

Mais vu le niveau qu’il a montré au Championnat d’Europe, qui a remporté le tournoi et a été élu meilleur joueur, il ne faut pas du tout l’exclure.