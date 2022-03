L’influenceuse Bijou Siraba s’affiche toute belle sur la toile

Sur les réseaux sociaux, deux anciennes employées de Kim Kardashian ont révélé les mauvaises conditions de travail imposées par la star !

Depuis peu, Kim Kardashian est au coeur d’un gros bad buzz. Et pour cause, elle a tenu des propos sur le travail qui ont clairement fait polémique. Deux ex-employées mal payées ont profité de ses dires pour balancer sur la star.

Des propos très choquants

Dans une interview accordée à Variety, Kim Kardashian a donné des conseils aux femmes qui ont fait polémique. La star a balancé : «Bougez votre c** et travaillez. On dirait que personne ne veut travailler de nos jours».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont insurgés des propos de Kim Kardashian. Sur Twitter, Jessica DeFinO, une ancienne rédactrice du clan a d’ailleurs balancé des infos.

Jessica DeFina a révélé qu’elle travaillait jour et nuit pour la famille Kardashian et qu’elle avait un terrible salaire en retour. Sur Twitter, elle a raconté : «J’étais une éditrice sur l’app de Kardashian, à Los Angeles, en 2015».

Elle a poursuivi sur la star : «Je bossais nuit et jour. Ainsi que les week ends. Je ne pouvais m’offrir que des produits provenant du magasin 99 Cents Only (une chaîne de couses à petits prix)».

L’ex employé de Kim Kardashian a balancé : «On m’a qualifiée de ‘malade’ plus d’une fois. Parce que je ne pouvais pas mettre d’essence dans ma voiture pour me rendre au bureau».

Avant de souligner : «Et j’ai été réprimandée pour travailler en freelance. Et ce, en parallèle de ce job». Mais elle n’est pas la seule à avoir dénoncé les mauvaises conditions de travail données par la candidate de télé réalité.

Kim Kardashian clashée sur twitter

C’est aussi le cas de Celene Zavala. Stagiaire et assistante de Kim Kardashian, elle a révélé n’avoir touché aucun salaire. Désormais, directrice de programmation à CNN, elle a avoué avoir travaillé très dur pour la jeune femme.

Sur Twitter, elle a balancé à son tour : «J’ai fait travailler mon petit cul d’étudiante gratuitement pour Kimberly. J’ai donc intérêt à ajouter un addendum. Disant ‘sauf Celene, elle était incroyable».

Les fans ont aussi dénoncé les propos de Kim Kardashian sur Twitter. Ils ont balancé : «Si seulement nous pouvions tous grandir riches avec des parents influents. Et ensuite dire aux personnes moins chanceuses qu’elles doivent travailler plus dur».

«Oui Kim. Les gens sont fatigués de travailler plus de 30 heures par semaine. Et ce, pour gagner le 1/920e de ce que tu gagnes. Tout en ne faisant rien. Et en mettant ton nom sur un produit que quelqu’un d’autre a développé».

«Kim Kardashian a juste profité de l’énorme fortune de son daron avocat. Et est célèbre grâce à une ****** ose dire aux femmes de se lever et de travailler. Jusqu’à quand la mascarade va durer ?».

Une chose est sûre, la chérie de Pete Davidson a choqué de nombreuses personnes avec ses propos. Reste à savoir si elle présentera ses excuses après cet énorme bad buzz. Les fans de la maman de Chicago, Saint, North et Psalm auraient d’ailleurs préféré de meilleurs conseils.

Cela qu’elle a donné à Variety n’a pas du tout convaincu ses fans. Les fans ont d’ailleurs balancé que Kim Kardashian n’avait aucun mérite sur sa fortune. Affaire à suivre donc !