L’image du maillot de Kylian Mbappé dans la boutique madrilène devenue virale

Kylian Mbappé est le grand désir du Real Madrid, qui veut aller chercher la signature du Français cette saison. Sur les réseaux sociaux, les fans hallucinent déjà de voir le Français habillé en ‘blanc’.

L’image que tous les fans du Real Madrid attendaient depuis des saisons et qui pourrait être de plus en plus proche de se réaliser : le maillot «blanc» avec le nom de Kylian Mbappé et le numéro «7» dans la boutique officielle du club. Une image qui ce dimanche est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Bien que l’attaquant français continue de s’entraîner avec le Paris Saint Germain pour le moment, le fait qu’il ait rejeté au moins quatre offres de renouvellement à l’équipe parisienne remplit d’espoir Madrid, qui veut tenter de signer cette saison sur le marché des pass été.

Et sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, une image du magasin du Real Madrid avec un maillot Mbappé a circulé, ce qui a certainement beaucoup attiré l’attention, malgré le fait qu’il s’agisse d’un «photomontage».

L’attaquant français continue de sonner de plus en plus fort à Valdebebas, et même le footballeur lui-même aurait déjà fait part à Mauricio Pochettino de son envie de partir à Madrid, pour la saison prochaine dans le «Vieux Continent».

Le prix de Mbappé avoisinerait les 150 millions d’euros au moins, même s’il pourrait sortir à coût nul la saison prochaine en cas de prolongation de leur liaison. Une option que le joueur, apparemment, ne veut pas accepter de la part de son environnement.