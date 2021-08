Lil Wayne : le rappeur ajoute une chaîne de diamants colossaux Young Money à sa collection

N’oubliez jamais que c’était Lil Wayne, 16 ans, sur le refrain du record de Cash Money de 1999, «Bling, Bling».

La chanson, dirigée par le rappeur des Hot Boys actuellement incarcéré, BG, a officiellement inauguré une ère où la glace est devenue l’un des meilleurs accessoires du Hip Hop.

Depuis lors, Lil Wayne a été immortalisé dans son rôle de PDG du rap, comptant les victoires apparemment sans fond de Drake et Nicki Minaj dans son propre empire Young Money Records.

Pour célébrer sa victoire ininterrompue, Lil Wayne a consulté le célèbre joaillier Hip Hop Elliot Eliantte – connu pour son slogan «#ShouldaWentToElliot» – pour un pendentif en diamant Young Money assez important.

«Jeune bébé Mula ! @liltunechi Voice», a écrit Elliot sur Instagram, faisant clignoter le matériel radieux jeudi 30 juillet.

La popularité du seigneur de pierre basé à New York a augmenté de façon exponentielle depuis qu’il était responsable du prétendu diamant frontal de 24 millions de dollars de Lil Uzi Vert qui a fait couler le sang de sa crinière colorée – et sa popularité n’a pas cessé cette semaine avec ce post de Lil Wayne.

Faisant suite au vendredi 31 juillet, le compte Instagram d’un million de followers a présenté la dernière pièce de Migos ‘Offset, qui présente Quavo, Takeoff et sa propre ressemblance enfermée dans une gamme d’or et de diamants.

«J’aurais dû aller à Elliot parce que je l’ai fait», a écrit le mari de Cardi B dans les commentaires.

Le dernier achat à la mode d’Offset est tout à fait normal puisque le cracheur de Migos a récemment co-publié le documentaire sanctionné par YouTube ICE COLD: The Promise of Hip Hop Jewelry, et anime sa propre émission de téléréalité HBO Max The Hype.