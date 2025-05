Lil Wayne accusé de violences physiques par sa compagne Denise Bidot

Le monde du hip-hop est une nouvelle fois secoué par des accusations de violences conjugales. Denise Bidot, mannequin et compagne du rappeur Lil Wayne, a publiquement accusé ce dernier de comportement abusif dans un post Instagram poignant publié dimanche.

Dans sa publication, Denise Bidot, 38 ans, a révélé que Lil Wayne l’aurait quittée par SMS le jour de la fête des Mères, un geste qu’elle qualifie de « diabolique ». Elle explique avoir été mise à la porte, elle et sa fille, alors qu’elle était en pleine convalescence après une opération.

« Wayne nous a littéralement mis à la porte, ma fille et moi, le jour de la fête des Mères aujourd’hui. Je me remets d’une opération […] Cet homme a fait venir ses assistants pour nous aider à partir et m’a larguée par SMS », a-t-elle dénoncé.

Des accusations de violences physiques

Plus grave encore, le mannequin affirme que Lil Wayne « a levé la main sur elle » et qu’elle n’est « pas la seule femme » à en avoir été victime. « On dit toujours qu’on est trop bêtes en amour, et j’ai cru que c’était une erreur. Mais je connais d’autres femmes sur qui il a posé les mains », a-t-elle ajouté, sous-entendant un schéma récurrent de violences.

Denise Bidot a également laissé entendre que le rappeur aurait reçu « deux filles » le jour même de leur rupture, soulevant des questions sur sa fidélité.

Une demande d’aide juridique

Face à cette situation, la mannequin a sollicité l’aide de ses abonnés, demandant des recommandations d’avocats, ce qui laisse présager une possible action en justice.

Pour l’instant, Lil Wayne n’a pas réagi à ces accusations. Le rappeur, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., avait officialisé sa relation avec Denise Bidot en 2020 après une histoire mouvementée avec l’ex-mannequin La’tecia Thomas.