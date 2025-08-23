Lil Nas X arrêté en slip à Los Angeles

Le rappeur américain Lil Nas X a été interpellé jeudi à l’aube à Los Angeles, après avoir été aperçu errant sur Ventura Boulevard vêtu uniquement de sous-vêtements et de bottes de cow-boy.

Selon la police locale, un appel a été passé vers 5 h 30 du matin pour signaler « un homme à moitié nu provoquant une scène ». L’homme en question n’était autre que l’auteur du hit planétaire Old Town Road, âgé de 26 ans.

À l’arrivée des agents, le chanteur aurait foncé sur eux, ce qui a conduit à son arrestation pour suspicion de coups et blessures. Transporté ensuite à l’hôpital, il aurait été pris en charge pour une possible overdose, d’après le LAPD.

Quelques heures plus tard, une vidéo relayée par TMZ a circulé sur les réseaux sociaux, montrant l’artiste en train de danser de manière désordonnée au milieu de la rue, invitant les passants à « venir à la fête ».