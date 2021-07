Lil Baby : le rappeur américain verbalisé pour consommation de drogue à Paris

Nicki Minaj a promis à ses fans qu’elle avait quelque chose de «très, très, très important» à discuter avec eux jeudi 8 juillet.

En fin de compte, Nicki a invité sa coéquipière Young Money, Lil Wayne, à la rejoindre sur Instagram Live où ils ont discuté d’une multitude de sujets, y compris les positions sexuelles préférées de Wayne.

Dans un clip faisant le tour de Twitter, Nicki Minaj demande plutôt sans détour à Lil Wayne : «Quelle est votre position préférée ?

Ne manque pas un battement, Wayne répond: «En plus, dans n’importe quelle partie de la vie – pas seulement la chambre. Juste au sommet. Nicki dit: «J’oublie toujours qu’il est tellement intelligent et puis c’est toujours un double sens.»

Lil Wayne continue: «Je peux expliquer. Quand tu es au top – maintenant, je ne veux pas te gâcher Nicki. Écoute, quand tu es au sommet, tu l’allonges et tu dis : ‘Arrête de bouger, arrête de bouger, arrête tout ça en arrière.’

Nicki a l’air incrédule alors qu’il parle et intervient avec: «Laissez-moi dire ceci en premier Wayne et dites-moi ce que vous ressentez en tant que gars. Si les jambes de la fille ne peuvent pas monter jusqu’au bout comme ça pour que le négro puisse te sucer les orteils pendant qu’il est au-dessus, alors tu ne le fais pas bien.

Mais Wayne dit d’un ton neutre : « Je ne suis pas dans ça. J’aime que la femme s’allonge et me regarde, juste pour voir le pouvoir qu’elle a sur moi dans un tel moment.

«Donc, une femme pourrait se dire : «Donc, je suis juste allongé ici, je ne recule pas, je ne fais rien et vous vous sentez comme ça ? Je suis un putain de putain de puissant. J’aime juste qu’une femme connaisse le pouvoir qu’elle a, qu’elle possède.

Avant la conversation franche, la fille de Wayne, Reginae Carter, était apparemment dans le livestream mais a rapidement sauté dès que la conversation sexuelle a commencé. Elle a écrit dans la section des commentaires, «Déconnexion».

Lil Wayne aurait épousé sa petite amie Denise Bidot en avril. Wayne a fait l’annonce via Twitter avec : «L’homme le plus heureux du monde ! Aujourd’hui est le début de notre éternité. Toujours?? Pour toujours et à jamais?? POUR TOUJOURS ET À JAMAIS!!! Les Carters.