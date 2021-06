Ligue des Champions : l’UEFA annonce une très bonne nouvelle

L’UEFA a annoncé qu’elle mettait un terme à la règle du but à l’extérieur. Sur les réseaux sociaux, l’UEFA a expliqué pourquoi elle avait décidé de supprimer la règle du but à l’extérieur, dans les coûts d’Europe :

«Depuis le milieu des années 70, on observe une nette tendance à la réduction de l’écart entre les victoires à domicile et à l’extérieur (de 61%-19% à 47%-30%) et le nombre de buts par match à domicile et à l’extérieur (de 2,02-0,95 à 1,58-1,15) dans les compétitions masculines. Depuis 2009/10, la moyenne de buts par match est restée très stable dans l’UWCL (la Ligue des Champions féminine) avec une moyenne générale de 1,92 pour les équipes à domicile et 1,6 pour les équipes à l’extérieur», a-t-elle indiqué.

En cas d’égalité, les équipes seront départagées par une prolongation et, éventuellement, des tirs au but. Ce changement, qui ne paraît pas faire l’unanimité, sera effectif dès la saison prochaine.

Pour rappel, l’instance a également dû se justifier concernant sa décision d’interdire une illumination aux couleurs LGBT, lors du match Allemagne-Hongrie.