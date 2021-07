L’hÃ©ritier de Lionel Messi est apparu : Mateo Messi Ã©blouit par ses talents de ballon

Le deuxième fils de Lionel Messi s’est montré lors d’un petit tour que l’ancien attaquant barcelonais a concocté dans le jardin de son hôtel particulier à Casteldefels. A-t-il hérité du talent de son père ?

Lionel Messi a téléchargé les images sur les réseaux sociaux et elles n’ont pas tardé à devenir virales. Comme le montre la parution du récent champion de Copa América, Mateo, Thiago et le cousin des enfants du footballeur font une ronde dans le jardin de la maison. C’est à cet endroit que le deuxième fils de l’Argentin brille en contrôlant et en faisant des feintes avec le ballon.

Le génie sud-américain profite des derniers jours de congé qu’il a laissés dans son manoir de Casteldefels, l’endroit d’où il a enregistré les compétences de son fils Mateo avec le ballon.

La vidéo, qui va avoir de nombreuses vues sur l’Instagram de Lionel Messi, a déjà plusieurs reproductions et a suscité des commentaires sur la célèbre plateforme. Beaucoup pensent qu’il vise à être le véritable héritier du père.

L’Argentin Lionel Messi a débarqué mercredi à Barcelone et, après s’être proclamé champion de la Copa América avec l’albiceleste, va précipiter ses derniers jours de vacances en attendant de signer son nouveau contrat avec le club catalan.